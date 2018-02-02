Кроксы на платформе по 850 долларов раскупили за несколько часов

Обувь марки Crocs на высокой платформе из коллекции Balenciaga x Crocs полностью распродана на стадии предзаказа, сообщает Footwear News.

Сандалии из синтетического материала с пестрыми значками-клипсами, выпущенные французским модным домом Balenciaga и его креативным директором Демной Гвасалия в коллаборации с Crocs и показанные на дефиле сезона весна-2018, вызвали ажиотаж у поклонниц бренда.

Сразу после начала предзаказа в универмаге Barneys в Нью-Йорке желтые и розовые сандалии по цене 850 долларов (около 48 тысяч рублей по текущему курсу) за пару были полностью раскуплены. Стоимость пары обуви превышает среднемесячную зарплату в России, составлявшую в октябре 2017 года 38 275 рублей.

В январе 2018 года дом Balenciaga представил плетеные сумки-кошелки из шнурков для кроссовок. Стоимость каждой составляет 2,6 тысячи долларов (148 тысяч рублей). Сумка входит в весеннюю коллекцию мужской одежды сезона 2018. Сумки представлены в двух цветах: черном и разных оттенках зеленого. Также на каждой кошелке размещен логотип бренда. В настоящее время для покупки доступна сумка только черного цвета.