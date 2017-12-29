29.12.2017, 19:40

Кризис в эстонской лесной промышленности вызвали погодные условия

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rus.delfi.ee
EST
harvester
harvesterFoto: Siim Lõvi

Многие предприятия эстонской лесной промышленности уже несколько месяцев работают с минимальной загрузкой из-за неблагоприятных погодных условий — необычно дождливого лета и осени — и если такая ситуация продолжится, то в секторе может быть объявлено кризисное положение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

По словам директора фирмы Rüütel & Rüütel Раймо Рюйтеля, техника простаивает уже несколько месяцев.

Мартин Арула, директор второй по размеру в Эстонии лесопилки Toftan, утверждает, что в лесу за последние десять лет ни разу не было такой тяжелой ситуации. "Было очень дождливое лето, затем дождливая осень, и зима, увы, пока так и не наступила. Ситуация сложная, но, с одной стороны, работники и весь сектор к таким случаям привыкли, хотя и не на такие долгие периоды. Признаков катастрофы пока нет", — сказал он.

Владелец крупнейшего в Европе предприятия по производству древесных гранул Graanul Invest Рауль Кирьянен отмечает, что фирма работает с минимальной загрузкой. Очень многие заводы простаивают, но в принудительный отпуск людей пока не отправляли.

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