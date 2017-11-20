Кризис ИД-карт настиг и Испанию, где в опасности оказалось 60 млн карт

Как известно, в прошлом месяце специалисты обнаружили, что программное обеспечение немецкой фирмы Infineon Technologies не такое безопасное, как полагали раньше.

То, что происходило в связи с этим в Эстонии, всем известно, но проблема оказалась глобальнее и затронула, например, и Испанию, где в опасности оказалось 60 млн карт DNIe, пишет издание ZDNet. Несмотря на то, что в Эстонии речь шла всего лишь о 760 000 ИД-карт, отмечается, что жители нашей страны пользуются картами намного активнее испанцев, которые совершают с их помощью всего 0,02% связанных с публичными услугами действий.

Как отмечает издание, сейчас испанцам нужно обновить сертификаты, но информации о том, как и где это сделать, не очень много. Неразберихи прибавляет и то обстоятельство, что многие, кто недавно получил DNIe, несмотря на предположительное закрытие сертификатов, все еще могут ими пользоваться.