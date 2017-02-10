Кривые зеркала: ТОП-5 корпоративных мошенничеств последних лет

В феврале стало известно, что Deutsche Bank выплатил штраф в размере 425 миллиона долларов за зеркальные сделки банковскому регулятору штата Нью-Йорк. Еще 200 миллионов долларов за эти же нарушения с него намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Банк оштрафован за так называемые зеркальные сделки. ”Лента.ру” составила ТОП-5 корпоративных мошенничеств последних лет.

Молдавская прачечная

Апрель 2014 года. Правоохранители России и Молдавии вскрыли одну из самых масштабных в постсоветский период схему вывода доходов, нажитых преступным путем. Как сообщалось, за предшествующие четыре года из России через Молдавию за границу было переправлено 696,6 миллиарда рублей (18,5 миллиарда долларов).

В отмывании денег участвовали 100 российских фирм-однодневок, 19 офшорных компаний, физические и юридические лица из 59 стран мира, а также 21 российский банк, среди которых ”Ведомости” называли ”Рублевский”, Интеркапиталбанк, Смартбанк, ”Балтика”, ”Стратегия”, ”Европейский экспресс”, Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, ”Окский”. Все эти кредитные учреждения имели счета в Moldindconbank.

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Иностранные компании заключали фиктивные договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды в размере от 100 до 875 миллионов долларов. Поручителями выступали граждане Молдавии. После того как должники не исполняли обязательства, кредиторы обращались в молдавские суды, которые принимали решения о принудительном взыскании, что и происходило после того, как деньги компаний-должников попадали в Moldindconbank. В конечном итоге средства переводились на счета 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Что русскому хорошо, немцу — штраф

Февраль 2017 года. Немецкий Deutsche Bank выплатил штраф в размере 425 миллиона долларов за зеркальные сделки банковскому регулятору штата Нью-Йорк. Еще 200 миллионов долларов за эти же нарушения с него намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

В декабре 2015 года ЦБ России посчитал Deutsche Bank жертвой незаконной схемы и оштрафовал на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом. Во внимание было принято то, что немецкий банк принял меры в отношении допущенных технических нарушений и наказал виновных, сообщало агентство Bloomberg.

По данным Reuters, мошеннические зеркальные сделки проводились в 2011-2015 годах. В Москве трейдеры покупали акции российских компаний за рубли, затем перепродавали через лондонское отделение Deutsche Bank за фунты стерлингов или доллары. Часть операции проходила через Нью-Йорк.

Объем каждой сделки составлял 2-3 миллиона долларов. Таким образом из России в общей сложности было выведено до 10 миллиардов долларов. Представители Deutsche Bank утверждали, что невозможно было определить истинную цель транзакций, при этом не исключали, что вероятной целью схемы был ”уход от налогов и прочие противоправные цели”.

Банк свернул часть бизнеса в России. Осенью 2015 года был ликвидирован инвестиционный отдел, замешанный в зеркальных сделках. Махинации в Deutsche Bank расследовали правоохранительные органы США, Великобритании и Германии.

Ставок больше нет

Январь 2008 года. Французский Societe Generale сообщил об убытках в размере почти 5 миллиардов евро в результате мошенничества своего сотрудника. Руководство банка утверждало, что трейдер Жером Кервьель, обманывая систему безопасности, открывал превышающие лимиты позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы в конце 2007-го и начале 2008 года. В результате проиграл 4,9 миллиарда евро (7,2 миллиарда долларов).

Кервьель признался следователям, что хотел лишь продвинуться по карьерной лестнице и получить годовой бонус — 600 тысяч евро. По его словам, рискованные сделки он проводил с 2005 года. Аналогичным образом поступали и его коллеги. Руководство якобы было в курсе, но смотрело на махинации подчиненных сквозь пальцы, пока банк был в выигрыше.

Минфин Франции после проверки констатировал: система внутреннего контроля в ”Сосьете Женераль” далека от совершенства.

LIBOR-искуситель

Май 2015 года. Банки JPMorgan, Citigroup, Barclays, Royal Bank of Scotland и UBS признаны виновными по делу о манипулировании ставками валютного рынка и оштрафованы в общей сложности на 5,7 миллиарда долларов. Месяцем ранее аналогичное решение было принято в отношении Deutsche Bank, которому финансовые регуляторы выставили счет на 2,5 миллиарда долларов.

В этой скандальной истории оказались замешаны десять крупнейших кредитных учреждений. Расследование по подозрению в манипуляциях с LIBOR проводилось с 2011 года, после того как вскрылось, что трейдеры швейцарского UBS, вступив в сговор с другими банками, в период с 2005-го по 2010 год совершили больше 2 тысяч запросов на изменение ставок валютного рынка с целью повышения прибыли от сделок.

В 2014 году регуляторы США и Великобритании уже инициировали расследование в отношении UBS, HSBC, JPMorgan и Citigroup, на которые пало подозрение в фальсификации LIBOR на своих торговых площадках в 2008-2013 годах. Факты подтвердились, и банки были оштрафованы на 4,3 миллиарда долларов.

Американские мертвые души

Сентябрь 2016 года. Руководство одного из крупнейших банков США Wells Fargo, выполняя требование Федерального бюро по защите потребителей, уволило более пяти тысяч сотрудников, уличенных в мошенничестве. Банк выплатил штраф в размере 185 миллионов долларов.

Как выяснилось, банковские работники за пять лет без ведома клиентов открыли два миллиона новых счетов, к которым привязывались кредитные карты, на них переводились средства со старых счетов. С клиентов за эти операции Wells Fargo взимал комиссию. Ущерб, по оценке регулятора, составил около 2,5 миллиона долларов.

Кроме того, банковские клерки создавали поддельные адреса электронной почты, чтобы регистрировать на них клиентов, не пользующихся услугами онлайн-банкинга. Все это делалось ради фиктивного выполнения планов продаж, чтобы получать бонусы.

Федеральное бюро по защите потребителей пришло к выводу, что созданная в Wells Fargo система поощрений и стимулов мотивировала персонал использовать мошеннические схемы. При этом эффективный внутренний контроль за действиями сотрудников не осуществлялся.

Закон не дышло

Руководитель проектов юридической компании ”Хренов и партнеры” Роман Беланов, говоря о пресловутых зеркальных сделках, напомнил, что о мошенничестве банка говорить некорректно: ”Нельзя забывать, что брокеры, которыми и выступали иностранные банки, исполняли поручение своего клиента. Поручения на куплю-продажу ценных бумаг явно не выходят за пределы обычной финансово-хозяйственной деятельности. Вызывает большое сомнение возможность брокера интересоваться целью сделки купли-продажи акций”.

По словам юриста, в российском законодательстве у брокера отсутствует возможность отказать в проведении сделки по купле-продажи ценных бумаг, если клиент не обосновал или отказался обосновывать ее экономическую целесообразность. ”Ставя под сомнение действия отдельных банков и брокеров, иностранные финансовые регуляторы ставят под сомнение основополагающий принцип свободы бизнеса”, — считает Беланов.

Другое дело — ответственность российских владельцев ценных бумаг, которые, возможно, с помощью зеркальных сделок уходят от налогов либо выводят активы за рубеж. ”Но это сфера ответственности российских, а не иностранных правоохранительных органов или регуляторов”, — подчеркнул юрист.