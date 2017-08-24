Криптовалюта дорожает, но добывать ее становится все труднее

Курс биткоина вырос за год почти на 600%, что заставляет все больше людей задуматься над тем, не стать ли биткоин-инвестором. Имеет ли это смысл и что для этого нужно, разбирается DW.

Виртуальная валюта в последние месяцы активно растет в цене. В середине августа курс биткоина (первой в мире криптовалюты) впервые превысил рекордные 4 тысячи долларов за единицу и держится сейчас у отметки в 4,2 тысячи долларов (более 240 тысяч рублей).

С начала 2017 года электронная валюта подорожала почти на 300%, а с лета 2016 года — почти на 600%. Этой весной стоимость биткойна превысила стоимость унции золота.

По словам экспертов, в будущем криптовалюта может стать альтернативой всей нынешней финансовой системе. Что следует знать об этой валюте и стоит ли в нее инвестировать, выясняла DW.

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это цифровые денежные средства, выпуск и обращение которых происходит в распределенной компьютерной сети. Главная особенность системы — ее полная децентрализация и независимость от какого-либо регулятора, финансового института или государственного ведомства. Эксперты по этой причине нередко называют криптовалюту символом экономической свободы. Платежи проходят без посредников и зачастую без комиссии.

Первой криптовалютой, запущенной в 2009 году, стал биткоин. По сути, каждая виртуальная денежная единица (цифровая монета) — это цифровой файл, последовательность уникальных зашифрованных блоков информации. Каждый компьютер, включенный в распределенную сеть, хранит копию этого файла.

Каждый новый файл содержит в себе предыдущие блоки плюс новый шифр. Для создания такого файла (блока) используются вычислительные мощности компьютера, а выполнение этой работы представляет собой не что иное, как эмиссию биткоинов. Сегодня за создание одного блока владелец компьютера получает 25 биткоинов.

Вся система в целом называется блокчейн (цепочка блоков). На ее основе работают и другие криптовалюты. По словам директора аналитического управления трейдинговой компании "Альпари" Александра Разуваева, на сегодняшний день в мире существует порядка тысячи криптовалют, и их число продолжает расти.

Добывать или не добывать?

Добыча криптовалюты называется также майнингом (от английского "добыча полезных ископаемых"), а человек, который ею занимается, — майнером. Главным его инструментом при этом является компьютер, а если точнее — видеокарта компьютера, выполняющая основную работу.

Поскольку сложность вычисления блоков со временем растет, все более высокие требования предъявляются и к компьютерам. Так стали появляться майнинговые фермы — специальные машины (и даже цеха), в которых находятся несколько мощных видеокарт.

Как рассказал DW исполнительный директор консалтинговой компании "Директ ИНФО" Алексей Кондрашов, объем первоначальных инвестиций для рядового пользователя, решившего стать майнером, составляет минимум 1 тысячу евро. Подсчеты эксперта примерно полугодовой давности показали, что при таких затратах на оборудование отбить их можно было бы только через год.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что по мере роста количества майнеров растут и требования к инструментарию: "Чем больше людей (компьютерных мощностей) занимаются майнингом, тем больше компьютерных мощностей, времени и ресурсов требуется для получения единицы криптовалюты".

По этой причине, констатирует Кондрашов, прибыльным данный вид бизнеса в сегодняшних реалиях "может быть только при вложениях в сотни тысяч евро и строительстве ферм для майнинга в промышленных масштабах".

Биткоин как инвестиционный инструмент

Тем не менее на криптовалюте можно неплохо заработать, если рассматривать ее как инвестиционный инструмент. Для того чтобы приобрести биткоины или другую любую виртуальную валюту, необходимо завести электронный кошелек на одном из онлайн-сервисов, предлагающих такую услугу.

Далее можно идти на сайт биржи (их несколько), где продается криптовалюта, или найти продавца биткоинов напрямую (например, нередко объявления о продаже цифровых монет появляются на сайте обмена частными объявлениями).

После пополнения электронного кошелька биткоинами можно будет расплачиваться в магазинах, принимающих эту валюту, или перепродать их через какое-то время по более выгодной цене. Правда, предупреждает Алексей Кондрашов, "сбросить биткоины быстро не получится — транзакция занимает много времени".

Говоря о доходности криптовалюты, Александр Разуваев отмечает, что этот инструмент обладает потенциальной высокой доходностью, но при этом и риски инвестирования велики: "Консервативным инвесторам мы рекомендуем вкладывать в криптовалюты не более 10-20 процентов своего портфеля". По выражению Разуваева, в некоторой степени криптовалюта — эта альтернатива всей текущей финансовой системе.

"Не исключен сценарий, при котором через несколько лет одна из криптовалют приобретет статус мировой резервной валюты", — говорит эксперт.

В последнее время отношение властей к криптовалютам улучшилось. Центробанк РФ даже предложил подумать над созданием своей виртуальной валюты, а перспективы блокчейн-технологий обсуждаются на самом высоком уровне.