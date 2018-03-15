Криптоэксперты Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn расскажут о запуске ICO и юридических аспектах блокчейна в бизнесе

22 марта в Эстонии состоится крупное событие, посвященное блокчейну, криптовалютам и ICO: Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn. Криптоэксперты из Европы, Азии и США поделятся опытом проведения ICO, расскажут об интеграции блокчейна в бизнес и объяснят, как не нарушить закон, используя криптовалюты.

Доклады спикеров разделены на четыре блока.

Криптовалюты и блокчейн в бизнесе

Стефано Вирджилли, маркетинговый директор компании Copernicus Gold, расскажет о блокчейне и майнинге. Амир Калтак, глава блокчейн-маркетплейса по продаже стартапов и авторских прав LEXIT, объяснит, как децентрализованные технологии повлияют на процессы поглощения и слияния компаний. Джошуа Скигала, руководитель биржи по обмену биткоинов и золота, посвятит свой доклад объединению блокчейна и драгоценных металлов в единую экосистему.

Широкий взгляд на использование блокчейна представят два спикера из IT-компании Catapult Labs — инженер-программист Александр Цоганов и управляющий директор Хеикки Колк. Они на конкретном кейсе пояснят, как токенизировать электричество и управлять энергетикой страны через блокчейн. А главный операционный директор компании Chainium Флориан Бетлайнер-Штабер на примере корпоративной разработки объяснит, как наднациональная биржа на блокчейне изменит фондовый рынок.

ICO

Блокчейн-юрист и партнер в американской юридической фирме CKR Law LLP Александра Левин-Крамер научит, как запустить собственное ICO в США и не нарушить при этом закон. О взаимодействии с целевой аудиторией при продвижении ICO-проекта расскажет маркетинговый директор компании Crowdholding Алекс Божинов. Экспертными советами о том, как завоевать доверие криптосообщества при проведении ICO, поделится Мартинс Либертс, глава компании по финансированию бизнеса Debitum Network.

Юридические особенности

Тьери Валла, учредитель юридической компании Cabinet Thierry Vallat, экс-член совета директоров и казначей ассоциации «Франция–Эстония», объяснит, каким будет регулирование цифровых активов в Европе. О возможности использования блокчейна в роли доверенного лица расскажет Эдгар Берс, специалист по работе с партнерами в компании HashCoins OÜ. Видам токенов и их правовому значению посвятит доклад Авия Арика, глава направления блокчейн-инноваций в юридической фирме Nir Porat & Co. Law Firm.

Технические доклады

О будущем блокчейн-технологий в целом и конкретно о децентрализованных экосистемах на базе BitShares расскажет Владислав Сапожников, основатель и глава криптобиржи Deex.Exchange. А Лукас Кайрис, технический директор IT-компании Cryptodus, объяснит, какие возможности и риски скрывают смарт-контракты и какие технологические задачи стоят перед ними.

Место проведения

Мероприятие состоится в комфортабельном отеле в центре Таллина – Hilton Tallinn Park.

Полная программа мероприятия и регистрация — на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn.