Крестьянский бунт. Страны Балтии перечат Брюсселю из-за аграрной политики

На этой неделе страны Балтии при поддержке Польши и Словакии заблокировали принятие общей позиции стран ЕС о будущем сельскохозяйственной политики. За последние месяцы это уже не первый случай, когда балтийское трио выступает против евросоюзного большинства.

Испортили консенсус

Встреча министров сельского хозяйства Евросоюза состоялась в Брюсселе в понедельник, 19 марта. От участников требовалось выработать общую позицию по проекту аграрной реформы, предложенному Еврокомиссией в ноябре прошлого года. Однако, несмотря на все усилия Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, добиться полного консенсуса не удалось. Пять из 28 стран — Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия — отказались подписывать подготовленную декларацию. Причина — недовольство предлагаемым принципом распределения субсидий, пишет Euobserver.

Cогласно нынешней практике, при распределении евросоюзных субсидий преимущества получают страны, где преобладают крупные по площади хозяйства и которые вступили в Евросоюз до 2004 года. Евросоюз может пересмотреть оба принципа: ограничить величину платежа на одно хозяйство до 100 тыс. евро и уравнять размер субсидий на один гектар для стран Старой и Новой Европы. Такой подход, естественно, не нравится "западному блоку" и тем государствам, для которых традиционно деление земли на крупные угодья. Например, в Чехии и Восточной Германии фермеры еще со времен коммунистического режима привыкли объединяться в кооперативы, отмечает Politico.

Страны Балтии, напротив, настаивают на устранении всех различий при распределении денег на следующий бюджетный период (2021-2027 гг.) и в понедельник потребовали отразить эту позицию в общем коммюнике. Однако этого не произошло. В итоге текст декларации поддержали только 23 страны, что не позволяет считать ее "заключением Совета министров".

"Очень жаль, что министры оказались неспособны продемонстрировать гибкость для достижения единогласия", — не скрывал разочарования министр сельского хозяйства Болгарии Румен Пораджанов.

Латвийское Министерство земледелия настроено решительно. "Система прямых выплат уже долгое время откровенно несправедлива. Это большая проблема единой сельскохозяйственной политики ЕС. Латвия уже 14 лет является членом Европейского Союза, и эту систему надо наконец-таки пересмотреть. Критерии, по которым странам-членам выделяют дотации, устарели — система щедра в отношении крестьян одних стран и очень несправедлива в отношении других", — заявил министр земледелия Янис Дуклавс.

Первые среди равных

Бюджет программы Общей сельскохозяйственной политики на период 2014-2020 гг. составляет 408,3 млрд. евро, из которых 308,7 млрд. евро зарезервировано под прямые платежи и меры поддержки рынка. Латвии в нынешней семилетке отведено в виде прямых платежей 1,5 млрд. евро. Для сравнения: Бельгии, у которой площадь аграрных угодий в четыре раза меньше, за тот же период полагается 3,6 млрд. евро.

Переговоры о перспективах сельскохозяйственной политики проходят в рамках дискуссий о семилетних (буквально "многолетних") финансовых параметрах, на которые будет опираться бюджет ЕС после выхода из его состава Великобритании. Еврокомиссия не скрывает, что готова сократить часть расходов за счет сельского хозяйства и политики сплочения (инвестиции в отстающие регионы), а в качестве приоритетов выдвинуть инновации, образование, безопасность, защиту границ и укрепление еврозоны.

Презентация предложений Еврокомиссии по новым финансовым параметрам назначена на 2 мая. Обсуждение развития сельскохозяйственной политики запланировано на конец мая — начало июня, но продлиться оно может вплоть до весны 2019-го.

Окончательное решение по новому бюджету будет принято на Совете ЕС, где представлены руководители правительств и лидеры всех государств-членов. Латвия, как и другие страны Балтии, до сих пор проявляла дисциплинированность и сговорчивость на подобных мероприятиях. Правда, последние три месяца со стороны балтийской тройки на уровне политических дискуссий стали наблюдаться признаки непослушания. Как уже сообщал Delfi, балтийцы вместе с государствами Северной Европы высказались против планов реформы еврозоны. Плюс Вильнюс, Рига и Таллинн обещают выразить поддержку Польше, если Евросоюз захочет ввести против Варшавы санкции из-за проводимой в этой стране судебной реформы. Главный вопрос, насколько хватит запала у балтийских стран и смогут ли они сохранить нынешний настрой до момента ответственного голосования в Совете ЕС?