22.10.2017, 20:10

Кредитный рейтинг Таллинна сравнялся с рейтингом государства

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna vanalinn
Tallinna vanalinnFoto: Hendrik Osula

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Таллинна до уровня A+, подтверждая хорошую платежеспособность и умеренную кредитную нагрузку столицы. Таким образом, кредитный рейтинг Таллинна сравнялся с рейтингом Эстонской Республики.

"Таллинн доказал, что в финансовом отношении прочно стоит на ногах, — прокомментировал новость и.о. мэра Таллинна Таави Аас. — Давно уже рейтинг столицы не достигал уровня рейтинга государства. Такая оценка — большой комплимент нашим финансовым службам".

Уверенность, что финансы в Таллинне управляются хорошо, означает , что город сможет брать кредиты на развитие на более льготных условиях.

По оценке агентства, бюджетная политика Таллинна перспективна, результат по сравнению с тем, что был несколько лет назад, почти удвоился, а это позволяет без проблем обслуживать взятые кредиты, удерживая при этом общие риски на умеренном уровне.

Предыдущая оценка рейтинга производилась в апреле.

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