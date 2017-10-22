Кредитный рейтинг Таллинна сравнялся с рейтингом государства

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Таллинна до уровня A+, подтверждая хорошую платежеспособность и умеренную кредитную нагрузку столицы. Таким образом, кредитный рейтинг Таллинна сравнялся с рейтингом Эстонской Республики.

"Таллинн доказал, что в финансовом отношении прочно стоит на ногах, — прокомментировал новость и.о. мэра Таллинна Таави Аас. — Давно уже рейтинг столицы не достигал уровня рейтинга государства. Такая оценка — большой комплимент нашим финансовым службам".

Уверенность, что финансы в Таллинне управляются хорошо, означает , что город сможет брать кредиты на развитие на более льготных условиях.

По оценке агентства, бюджетная политика Таллинна перспективна, результат по сравнению с тем, что был несколько лет назад, почти удвоился, а это позволяет без проблем обслуживать взятые кредиты, удерживая при этом общие риски на умеренном уровне.

Предыдущая оценка рейтинга производилась в апреле.