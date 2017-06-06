Кредитный портфель Bigbank за три месяца вырос на 21,9 млн евро

Кредитный портфель Bigbank в первом квартале этого года вырос на 6% или на 21,9 млн евро, самый значительный рост продемонстрировал финский филиал. Прибыль банка в первом квартале составила 3,1 млн евро, а объем баланса — 406,6 млн евро, сообщила пресс-служба банка.

”Несмотря на быстрый рост кредитного портфеля, прибыль осталась на том же уровне, поскольку в соответствии со стратегией банка в последнее время мы сосредоточены на клиентах с низкими кредитными рисками”, — сказал председатель правления Bigbank Кайдо Саар. ”В связи с этим мы снизили процентные ставки по кредиту, что в свою очередь повлияло на доход от интрессов. С другой стороны, акцент на клиентах с низкими кредитными рисками привел к снижению потерь по кредитам”.

”Наибольший рост в финском филиале можно обосновать заметным улучшением местного экономического положения в целом — финны сообщили о квартальном росте в 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года”, — сказал Кайдо Саар. ”Финляндия — экономически сильная страна, которая восстанавливается после болезненных потрясений последних лет, к которым можно отнести упадок Nokia и тяжелые времена для России, их важного экономического партнера. Я, конечно, рад хорошим результатам северных соседей, поскольку их успех, как правило, влечет за собой и Эстонию”.

Прибыль Bigbank в первом квартале 2017-го года составила 3,1 млн евро. По сравнению с тем же периодом 2016-го года, чистая прибыль сократилась на 0,1 млн евро или на 3,3%. Объем имущества концерна по состоянию на конец первого квартала составлял 406,6 млн евро, увеличившись за квартал на 12,5 млн евро или на 3,2%.

Кредитный портфель Bigbank диверсифицирован — средний остаток по кредиту достигает 2396 евро, а 40 крупнейших требований в общей сложности составляют 6,4% от кредитного портфеля.

К концу первого квартала у концерна было 161 000 кредитных договоров, из них в Эстонии 38 000, в Латвии 69 000, в Литве 27 000, в Финляндии 12 000, в Испании 8 000 и в Швеции 7 000. Географически требования распределились следующим образом: 24,7% Латвия, 22,9% Литва, 19,0% Финляндия, 16,6% Эстония, 8,5% Швеция, 8,3% Испания.

Контор по обслуживанию клиентов по состоянию на конец первого квартала было три: в Эстонии, в Латвии и в Испании.