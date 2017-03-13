Кредитный портфель Bigbank за год увеличился на 37 миллионов евро

В 2016-м году Bigbank заработал 11,7 млн евро прибыли. Кредитный портфель банка, специализирующегося на малых займах, за год увеличился на 37 млн евро — с 326 млн до 363 млн. Объем имущества концерна по состоянию на конец прошлого года составлял 394 млн евро, увеличившись за год на 12%.

”Предыдущий год для Bigbank был отмечен прежде всего стабильным ростом — мы увеличили баланс концерна на 42 млн евро и заработали на 5% чистой прибыли больше, чем в прошлом году”, — сказал председатель правления Bigbank Кайдо Саар. ”Удачнее всего мы уже который год подряд действуем на литовском рынке”.

”В прошлом году мы продолжили улучшать управление рисками банка и повысили качество нашего портфеля — благодаря активной работе заметно снизилась доля кредитов, просроченных на 90 и больше дней”, — сказал Кайдо Саар. ”В развитии деятельности банка мы сосредоточились на улучшении обслуживания клиентов путем автоматизации услуг”.

”В Швеции мы начали сотрудничать с фирмой, предлагающей решение Upgraded, и дилерами продукции Apple”, — отметил Саар. ”У шведов теперь есть возможность использовать широко распространенный в США Upgrade Plan, который позволяет потребителю менять гаджет сразу же, как только на рынке появляется новая версия. Мы хотим по-прежнему заниматься формированием и развитием финансовых технологий и услуг в Эстонии: как члены FinanceEstonia, мы ратуем за то, что бы на рынке финансовых услуг были представлены различные варианты и действовала разумная регуляция”.

На конец прошлого года в концерне насчитывалось в общей сложности 158 000 договоров, из них в Эстонии 38 000, в Латвии 68 000, в Литве 27 000, в Финляндии 12 000, в Испании 8 000 и в Швеции 5 000. Претензии в отношении клиентов географически распределялись следующим образом: 25% в Литве, 23,8% в Латвии, 18,9% в Финляндии, 17% в Эстонии, 7,6% в Швеции и 7,7% в Испании.

По состоянию на конец 2016 года, Bigbank обеспечивал работой 434 человека: 211 — в Эстонии, 74 — в Латвии, 70 — в Литве, 31 — в Финляндии, 35 — в Испании, и 13 — в Швеции. Среднегодовое число работников составляло 415 человек.