Кредитный портфель Bigbank за год увеличился на 33 млн евро

Кредитный портфель Bigbank за год увеличился на 9,1% или на 23 млн евро. Прибыль Bigbank за 2017-й год выросла на 47%, с 11,7 млн евро до 17,2 млн евро. Объем имущества концерна к концу прошлого года составлял 459,3 млн евро, увеличившись за год на 16,5%.

”Экономика ЕС растет в самом быстром за последние десять лет темпе, и согласно прогнозам, эта тенденция сохранится — дела в экономике ЕС идут лучше, чем ожидалось, и этому способствует мягкая денежная политика, высокий уровень потребления у частных лиц, быстрый рост мировой экономики и уменьшающаяся безработица”, — сказал член правления Bigbank Свен Раба. ”В дальнейшем рост ВВП зависит от того, останется ли эта политика прежней. Европейский Центробанк до сих пор не поднимал процентные ставки, однако, это сделали некоторые другие центральные банки”.

”Продажа кредитных продуктов Bigbank в прошлом году достигла рекордного уровня, увеличившись на 12%. В 2017-м году мы смогли существенно улучшить качество всего портфеля. Достойно внимания и то, что доля кредитных требований, просроченных более чем на 90 дней, к концу года снизилась с 12.9% до 6.8% — это самый низкий показатель за всю историю деятельности Bigbank”, — рассказал Свен Раба.

По словам руководителя банка, в прошлом году они начали реализовывать новую бизнес-стратегию, рассчитанную на период 2017-2021. ”Мы сфокусировались на клиентах с низкими кредитными рисками, в связи с чем существенно понизили процентные ставки по кредитам”, — отметил Раба. ”Крупной инвестицией в будущее стало развитие платформы NEST, которую уже внедрили в Финляндии. Это позволит объединить все основные банковские и ИТ-решения в единую современную банковскую платформу, переход на которую продлится до 2020-го года”.

В октябре 2017-го года Bigbank стал членом Эстонского союза банков для того, чтобы оказать помощь в достижении стратегических целей в финансовом секторе на местном рынке. В декабре банк выпустил облигации на сумму в 5 млн евро, со сроком действия 10 лет и фиксированной процентной ставкой 6.5%. Целью эмиссии было укрепление базы капитала банка, поскольку облигации классифицируются как капитал второй степени.

К концу прошлого года в концерне было около 144 000 кредитных договоров, из них в Эстонии 33 000, в Латвии 60 000, в Литве 27 000, в Финляндии 11 000, в Испании 5000 и в Швеции 8000. По состоянию на конец года в Bigbank работали 417 человек: 212 в Эстонии, 75 в Латвии, 75 в Литве, 18 в Финляндии, 25 в Испании и 12 в Швеции.