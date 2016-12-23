За три квартала этого года кредитный портфель Bigbank вырос на 31,6 млн евро или на 9,7%. В третьем квартале кредитный портфель увеличился на 7,1% или на 23,7 млн евро, наибольший рост продемонстрировал литовский филиал. Прибыль банка в третьем квартале составила 1,7 млн евро, а объем баланса — 360,5 млн евро, увеличившись на 5,3 млн евро.

”Объемы кредитования заметно выросли, особенно в третьем квартале, однако прибыль осталась скромной — этот бизнес зависит от объемов выданных средств, и с учетом постоянно растущей конкуренции естественно, что резкого скачка прибыли не наблюдается”, — отметил председатель правления Bigbank Кайдо Саар. ”На сферу кредитования существенно влияет экономическая политика государства, и в Эстонии она сейчас двигается в новых направлениях. Правительство путем налоговой реформы желает увеличить потребление, которое сейчас демонстрирует скорее негативную тенденцию — Эстонии именно это и нужно. Оживлять экономику лучше всего двумя способами — увеличивая внутреннее потребление или экспорт”.

По словам Кайдо Саара, с увеличением доходов растет и кредитование, поскольку с ростом зарплаты люди хотят повысить и свое качество жизни. ”В Эстонии 86% работников на окладе стали получать больше денег, и большая часть из них сразу же отправляется обратно в оборот, потому что до этого люди бережно копили деньги — в эстонских банках на депозитах частных лиц лежат 6 млрд евро”.

”На литовском рынке мы уже долгое время демонстрируем хорошие результаты, и одной из причин можно считать высокое доверие к эстонскому бренду — в их глазах мы очень трудолюбивые ипорядочные”, — сказал Кайдо Саар. ”Литовский рынок, разумеется, больше эстонского, и в Литве использовали это преимущество для оживления экономики”.

В конце третьего квартала у концерна насчитывалась в общей сложности 161 000 договоров, из них в Эстонии 38 000, в Латвии 69 000, в Литве 27 000, в Финляндии 11 000, в Испании 9 000 и в Швеции 7 000. Контор по обслуживанию клиентов к концу третьего квартала было 3, 1 в Эстонии, 1 в Латвии и 1 в Испании.