Кредитно-сберегательное общество: на пенсию нужно откладывать уже смолоду

Максим Сорокин уверен, что нынешним молодым людям не стоит рассчитывать исключительно на обязательные накопления по второй ступени пенсионного страхования. ”Разумнее было бы рассмотреть сразу несколько вариантов накоплений: и третью пенсионную ступень, где размер выплат зависит только от возможностей вкладчика, и различные классические инвестиционные инструменты, и вклады в ссудо-сберегательные общества”, — заявил Максим Сорокин. Правда, по его словам, главная проблема сейчас заключается в невысоком уровне ответственности самих молодых людей. ”Недавно банк SEB провел исследование, в ходе которого выяснилось, что на пенсию сейчас откладывают всего 43% жителей Эстонии. При этом около 80% участников опроса вообще не проверяют размер своей будущей пенсии, а многие вовсе не интересуются этим вопросом”, — говорит Сорокин.

Изменить ситуацию, по его словам, могли быть спецкурсы по финансовой грамотности на уровне общеобразовательных школ. ”Ежегодно Банковский союз проводит месячник финансовой грамотности, в ходе которого представители банков рассказывают школьникам об основах финансовых процессов, в том числе и о необходимости инвестирования в свое благополучие в преклонном возрасте. Но одного месяца в год явно недостаточно. Подобные уроки должны проводиться в школе на постоянной основе”, — уверен Сорокин.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu — это ссудо-сберегательное общество, которое с 2014 года занимается привлечением вкладов, входя в состав ERE Grupp, основанной в 2005 году и занимающейся предоставлением финансовых услуг, выдачей кредитов, финансированием бизнес-проектов и инвестированием в недвижимость. Областью финансовой деятельности компании являются традиционные сферы предпринимательства — недвижимость, строительство, торговля и промышленность.