Кредитно-сберегательное общество: на пенсию нужно откладывать уже смолоду

Руководство Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu уверено, что начинать копить на пенсию стоит еще в юношеском возрасте. Только в таком случае, при правильном планировании можно будет обеспечить себе достойный доход в пожилом возрасте. Однако рассчитывать исключительно на государственную систему пенсионного страхования все же не стоит, считают в Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu.
По статистике, в прошлом году средняя выплата по второй пенсионной ступени составила 58,22 евро в месяц, что позволяло пожилым людям рассчитывать на доход не более 400 евро в месяц. По словам председателя правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максима Сорокина, это лишний раз говорит о том, что начинать копить на пенсию стоит уже в молодом возрасте. ”Если предположить, что нынешние пенсионеры присоединились ко второй ступени пенсионного страхования сразу после ее запуска в 2001 году, то на тот момент им было 40 с небольшим лет. Именно поэтому прибавка к пенсии у них составляет менее 60 евро”, — говорит Сорокин. — ”Если бы у них была возможность начать копить лет на 20 раньше, то прибавка к пенсии была бы значительно больше”.