Kreditex Ühisraha: Три простых совета для начинающих

С помощью портала Kreditex Ühisraha каждый может начать увеличивать свой капитал. Инвестором может стать любой, кто желает приумножить свои накопления.

Многие, у кого имеются свободные средства, желают вложить деньги, чтобы они работали. При этом важно, чтобы получаемый доход превышал уровень инфляции. Одновременно с этим каждому инвестору хочется, чтобы риск был минимальным. Прежде чем приступить к инвестированию денег, следует запомнить ряд правил. Они помогают вкладывать средства максимально эффективно.

Ниже приведены три простых совета от Kreditex Ühisraha, соблюдение которых позволит избежать большинства проблем инвестирования.

1. Инвестировать можно только свободные деньги. Иными словами сумма, которую можно вложить, определяется как остаток от дохода после оплаты основных платежей и потребностей. Не стоит также рисковать не своими деньгами, взятыми в долг или в кредит.

2. Первое время большую часть заработанных средств придется реинвестировать, то есть направлять на увеличение вложенного капитала. Надо запастись терпением и не стоит рассчитывать, что сразу удастся обеспечить себя, получая пассивный доход.

3. Чтобы не потерять все вложенные средства, риски стоит диверсифицировать. То есть, нельзя вкладывать весь капитал в одну инвестицию. Лучше всего выбрать несколько подходящих вариантов. Вероятность того, что сразу все инвестиции окажутся убыточными невелика.

Эти несложные советы помогают даже начинающим инвесторам грамотно войти на рынок финансовых вложений. Начинать можно с небольших сумм - начальная инвестиция на портале Kreditex Ühisraha может быть всего 10 евро.

По сути портал Kreditex Ühisraha представляет собой так называемые социальные инвестиции или инвестиции от человека к человеку. Все предлагаемые инвесторам услуги бесплатны, в тоже время годовая доходность на портале Kreditex Ühisraha может достигать 15%.

Преимущества Инвестора

• Инвестировать до 2000€ в месяц не выходя из дома.

• Зарабатывать с инвестиции до 15% в год.

• Инвестировать можно начиная с 10€.

• Гарантия выкупа 90%.

• Получать доход ежемесячно.

• Не нужно специальное образование.

• При возникновении задержек по выплатам, решением вопросов занимается портал.

• Инвестор может использовать услугу автоматического инвестирования.

• Декларированием налога с прибыли за частных инвесторов занимается портал.

Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.

Служба поддержки Kreditex Ühisraha

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha/

Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора ознакомьтесь с условиями финансовой услуги, при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами.