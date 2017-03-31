Krediidipank закрывает филиал в Латвии

Совет эстонского коммерческого банка Eesti Krediidipank принял решение о закрытии латвийского филиала, поскольку кредитное учреждение меняет стратегию и намеревается сконцентрироваться на оказании банковских услуг только на эстонском рынке.

Латвийский филиал Eesti Krediidipank будет работать до 14 июня, а с 31 марта он больше не оказывает услуги новым клиентам и не привлекает вклады.

Руководитель латвийского филиала Артурс Томс сообщил, что в Латвии у банка насчитывается 1200 клиентов, которые до конца мая могут перенести счета в другие банки.

В латвийском филиале Eesti Krediidipank работают 17 человек, трудовые договоры с которыми будут расторгнуты не позднее чем до конца 2017 года.