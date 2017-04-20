Krediidipank повысил процентные ставки по срочным вкладам до 2%

Получивший в январе этого года новых отечественных собственников Krediidipank повысил процентные ставки по срочным вкладам. Теперь в отношении сделанных на продолжительные периоды вкладов ставки составляют до 2 процентов, сообщает AS Eesti Krediidipank.

По словам руководителя сферы повседневного банковского обслуживания Krediidipank Теэта Керема, срочный вклад подходит тем, кто хочет, не беря на себя излишнего риска, заставить сбережения работать, чтобы компенсировать воздействие инфляции на их стоимость.

”Срочный вклад — это наиболее безопасная возможность приумножить денежные средства. Клиент получает предусмотренную договором процентную ставку, причем государство гарантирует вклады в эстонских банках на сумму до 100 000 евро”, — сказал Керем.

”Срочный вклад также подходит для предприятий, которые в сегодняшней среде с, как правило, нулевыми ставками желают, ничем не рискуя, приумножить стоимость свободных средств или буфера ликвидности”, — отметил Керем.

”Сегодня Krediidipank готовится к тому, чтобы предстоящей осенью выйти на рынок в качестве Coop Pank. Повышение процентных ставок по срочным вкладам — один из первых шагов нашей новой концепции, в ходе реализации которой мы стремимся предлагать клиентам только лучшие на рынке продукты и услуги”, — добавил Керем.

Krediidipank предлагает 1,25% производительность по вкладам на один год, и 2% годовую производительность по вкладам на период более двух лет. С пользующихся срочными вкладами клиентов не взимается месячная плата за расчетные счета. Максимальный срок вклада составляет 10 лет. Предложение действует в отношении вкладов, размещенных до 23 июня 2017 года.

Крупнейшая кооперативная группа предприятий розничной торговли в Эстонии Coop Eesti, в сеть которой входит свыше 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank. Цель Coop — создать на базе Krediidipank сильный основанный на эстонском капитале банк Coop Pank, который мог бы пользоваться синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, и обеспечил бы банковские услуги поблизости от места проживания клиентов.