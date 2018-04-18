18.04.2018, 09:27

KredEx заработал 1,2 млн евро прибыли


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Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

Согласно утвержденному вчера советом KredEx отчету за 2017 хозяйственный год, целевое учреждение заработало в прошлом году 1,2 млн евро прибыли.

В сфере предпринимательства благодаря поручительствам по кредитам, кредитам, венчурному фонду и фонду частного капитала KredEx ускорилось развитие 722 предприятий, а благодаря поручительству по жилищным кредитам и субсидиям улучшились жилищные условия 14 738 семей, сообщает пресс-служба Kredex.

По словам руководителя KredEx Лехара Кютта, с точки зрения объема деятельности, удовлетворенности заинтересованных сторон и финансовых результатов 2017 год был для KredEx успешным. ”По сравнению с прошлым годом объем поручительств по жилищным кредитам увеличился на 24%. Благодаря поручительству KredEx на сумму 33,7 млн евро банки профинансировали приобретение или реновацию 3350 объектов жилья на сумму 267 млн евро. Каждый пятый жилищный кредит в Эстонии был выдан под поручительство KredEx. Объем поручительств по предпринимательским кредитам уменьшился по сравнению с прошлым годом на 29%. Это изменение обусловлено, прежде всего, исключительной базой сравнения 2016 года и изменением условий предоставления услуги в 2017 году. Итого на конец 2017 года KredEx стал поручителем для 7274 предприятий, частных лиц и квартирных товариществ на сумму 973 млн евро”.

Брутто-доход от основной деятельности KredEx составил 7,5 млн евро, что в сравнении с уровнем 2016 года означает рост почти на 0,4 миллиона евро. В том числе доходы, связанные с кредитными поручительствами, достигли 4,3 млн евро, а доходы от процентов по кредитам — 1,8 млн евро. По состоянию на конец года нетто-имущество KredEx составило 77,8 млн евро, объем баланса — 194,6 млн евро, остаток обязательств по поручительствам — 224,9 млн евро, а кредитный портфель — 56 млн евро.

Сумма отчислений в покрытие возможных убытков по поручительствам и кредитам в 2017 году составила итого 3,4 млн евро. Сумма возмещение убытков в связи с поручительствами по кредитам в течение года составило 1,2 млн евро. В сравнении с 2016 годом размер убытка уменьшился как в предпринимательской, так и в жилищной сфере. С момента основания в 2001 году KredEx возместил убытков по кредитным поручительствам на сумму 31,1 млн евро.

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Учитывая рост объема деятельности, при составлении плана на следующий год KredEx черпает уверенность в изменении ”Закона о поддержке предпринимательства и государственного гарантирования кредитов”, вступившего в силу в конце прошлого года. Исходя из этого общая сумма действующих договоров поручительств по предпринимательским кредитам, обеспеченным государством посредством KredEx, была увеличена до 220 млн евро, а предельная ставка поручительств по жилищному кредиту была увеличена до 170 млн евро.

”Предлагая финансовые услуги, KredEx исходит, прежде всего, из общественных интересов, оказывая помощь предприятиям и населению там, где рыночные механизмы не работают. Для выполнения своей миссии KredEx берет на себя более высокий риск, чем частные финансовые учреждения, но в долгосрочной перспективе в среднем целью является поддержание самоокупаемости. В то же время в отдельные годы может быть получена либо значительная прибыль, либо понесены значительные убытки”, — пояснил Кютт. За все время своей деятельности KredEx заработал в целом 9,6 млн евро прибыли.

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