KredEx заработал 1,2 млн евро прибыли

Брутто-доход от основной деятельности KredEx составил 7,5 млн евро, что в сравнении с уровнем 2016 года означает рост почти на 0,4 миллиона евро. В том числе доходы, связанные с кредитными поручительствами, достигли 4,3 млн евро, а доходы от процентов по кредитам — 1,8 млн евро. По состоянию на конец года нетто-имущество KredEx составило 77,8 млн евро, объем баланса — 194,6 млн евро, остаток обязательств по поручительствам — 224,9 млн евро, а кредитный портфель — 56 млн евро.

Сумма отчислений в покрытие возможных убытков по поручительствам и кредитам в 2017 году составила итого 3,4 млн евро. Сумма возмещение убытков в связи с поручительствами по кредитам в течение года составило 1,2 млн евро. В сравнении с 2016 годом размер убытка уменьшился как в предпринимательской, так и в жилищной сфере. С момента основания в 2001 году KredEx возместил убытков по кредитным поручительствам на сумму 31,1 млн евро.

Учитывая рост объема деятельности, при составлении плана на следующий год KredEx черпает уверенность в изменении ”Закона о поддержке предпринимательства и государственного гарантирования кредитов”, вступившего в силу в конце прошлого года. Исходя из этого общая сумма действующих договоров поручительств по предпринимательским кредитам, обеспеченным государством посредством KredEx, была увеличена до 220 млн евро, а предельная ставка поручительств по жилищному кредиту была увеличена до 170 млн евро.

”Предлагая финансовые услуги, KredEx исходит, прежде всего, из общественных интересов, оказывая помощь предприятиям и населению там, где рыночные механизмы не работают. Для выполнения своей миссии KredEx берет на себя более высокий риск, чем частные финансовые учреждения, но в долгосрочной перспективе в среднем целью является поддержание самоокупаемости. В то же время в отдельные годы может быть получена либо значительная прибыль, либо понесены значительные убытки”, — пояснил Кютт. За все время своей деятельности KredEx заработал в целом 9,6 млн евро прибыли.