KredEx заработал 1,2 млн евро прибыли

Согласно утвержденному вчера советом KredEx отчету за 2017 хозяйственный год, целевое учреждение заработало в прошлом году 1,2 млн евро прибыли.
В сфере предпринимательства благодаря поручительствам по кредитам, кредитам, венчурному фонду и фонду частного капитала KredEx ускорилось развитие 722 предприятий, а благодаря поручительству по жилищным кредитам и субсидиям улучшились жилищные условия 14 738 семей, сообщает пресс-служба Kredex.
По словам руководителя KredEx Лехара Кютта, с точки зрения объема деятельности, удовлетворенности заинтересованных сторон и финансовых результатов 2017 год был для KredEx успешным. ”По сравнению с прошлым годом объем поручительств по жилищным кредитам увеличился на 24%. Благодаря поручительству KredEx на сумму 33,7 млн евро банки профинансировали приобретение или реновацию 3350 объектов жилья на сумму 267 млн евро. Каждый пятый жилищный кредит в Эстонии был выдан под поручительство KredEx. Объем поручительств по предпринимательским кредитам уменьшился по сравнению с прошлым годом на 29%. Это изменение обусловлено, прежде всего, исключительной базой сравнения 2016 года и изменением условий предоставления услуги в 2017 году. Итого на конец 2017 года KredEx стал поручителем для 7274 предприятий, частных лиц и квартирных товариществ на сумму 973 млн евро”.