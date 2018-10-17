17.10.2018, 20:23

KredEx сводит вместе гимназистов и будущих работодателей


rus.delfi.ee
EST
Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

С сегодняшнего дня учащиеся гимназий могут подать заявку на участие в Карьерном путешествии KredEx, которое в этом году пройдет уже в четвертый раз. Для поощрения предприимчивости и содействия выборам карьеры школьников 9-12 классов KredEx организует в восьми уездах встречи с местными работодателями, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, за предыдущие годы около 700 молодых людей смогли познакомиться с работодателями своего уезда, благодаря чему молодежи открылись карьерные возможности и пути для вклада в развитие своего края после окончания учебы. ”Знакомство с разными специальностями упрощает молодым людям выбор своего будущего. В этом году мы ожидаем участия в проекте 250 учащихся из восьми уездов”, — пояснил Лийвер и добавил, что и стороны работодателей год от года растет интерес к участию в этой инициативе. ”Сегодня все успешные работодатели понимают, что знакомить со своим предприятием молодежь нужно как можно раньше”, — отметил Лийвер.

В рамках Карьерного путешествия для школьников открывается возможность в течение одного дня познакомиться с тремя предприятиями своего родного края. И на некоторых предприятиях у молодежи будет шанс приложить руки к работе и попробовать себя.

Чтобы у всех классов были равные возможности для участия в Карьерном путешествии, KredEx организует конкурс, в рамках которого от 9-12 классов до 31 октября ожидаются заявки в виде мотивационных писем или роликов на адрес ekskursioon@kredex.ee. KredEx поощряет молодежь использовать именно новый формат мотивационного ролика. Видео необходимо загрузить на страницу своей школы в Facebook или на Youtube, после чего отправить ссылку на указанный адрес.

Среди всех поступивших заявок 6 ноября будут выбраны классы, которые примут участие в экскурсиях в этом году.

Карьерные путешествия KredEx пройдут в ноябре в восьми уездах: Харьюмаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Пыльвамаа, Сааремаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

За знакомство с предприятиями и организацию Карьерных путешествий отвечает KredEx. Это начинание финансирует Европейский союз через Фонд развития региональной жизни.

Карьерные путешествия KredEx организованы с целью познакомить школьную молодежь с действующими предприятиями родного уезда и через это расширить знания молодых людей о карьерных возможностях и поддержать предприимчивый жизненный подход молодежи.

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