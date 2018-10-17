KredEx сводит вместе гимназистов и будущих работодателей

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, за предыдущие годы около 700 молодых людей смогли познакомиться с работодателями своего уезда, благодаря чему молодежи открылись карьерные возможности и пути для вклада в развитие своего края после окончания учебы. ”Знакомство с разными специальностями упрощает молодым людям выбор своего будущего. В этом году мы ожидаем участия в проекте 250 учащихся из восьми уездов”, — пояснил Лийвер и добавил, что и стороны работодателей год от года растет интерес к участию в этой инициативе. ”Сегодня все успешные работодатели понимают, что знакомить со своим предприятием молодежь нужно как можно раньше”, — отметил Лийвер.

В рамках Карьерного путешествия для школьников открывается возможность в течение одного дня познакомиться с тремя предприятиями своего родного края. И на некоторых предприятиях у молодежи будет шанс приложить руки к работе и попробовать себя.

Чтобы у всех классов были равные возможности для участия в Карьерном путешествии, KredEx организует конкурс, в рамках которого от 9-12 классов до 31 октября ожидаются заявки в виде мотивационных писем или роликов на адрес ekskursioon@kredex.ee. KredEx поощряет молодежь использовать именно новый формат мотивационного ролика. Видео необходимо загрузить на страницу своей школы в Facebook или на Youtube, после чего отправить ссылку на указанный адрес.

Среди всех поступивших заявок 6 ноября будут выбраны классы, которые примут участие в экскурсиях в этом году.