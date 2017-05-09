KredEx: страхование сделок от трудностей с оплатой бизнес-партнеров выросло на 23%

За год почти на четверть увеличилось число тех бизнес-партнеров, от трудностей с оплатой которых предприниматели Эстонии застраховались с помощью KredEx Krediidikindlustus. Помимо прежних целевых рынков, договоры о страховании от трудностей с оплатой впервые были заключены в отношении предприятий, действующих в 6 новых целевых государствах.

В соответствии с недавно утвержденным годовым отчетом об экономических показателях KredEx Krediidikindlustus, число предприятий, заключающих договоры о страховании от трудностей с оплатой, за 2016 год выросло на 4%, а застрахованный страховыми договорами оборот — на 8%. Общее число бизнес-партнеров, застраховавших себя от трудностей с оплатой, выросло на 23%, причем продажи на местном рынке выросли на целых 40%.

”На основании прошлого года можно сказать, что наши предприятия довольно осторожны при выходе на новые рынки и при заключении сделок с местными предприятиями. В то же время настороженность пропадает по отношению к долговременным стабильным партнерам, у которых проблемы, связанные с трудностями с оплатой, возникают неожиданно”, — пояснил руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла.

В течение прошлого года компания KredEx Krediidikindlustus возместила предприятиям ущерба на 1,1 миллиона евро — основная часть покрытых в общей сложности 23 случаев ущерба была связана с трудностями с оплатой предприятий Эстонии и России. 9 случаев возмещенного ущерба были связаны с продажей эстонскому предприятию, в остальных случаях партнером эстонского предприятия по сделке было находящееся за рубежом предприятие. По словам Тамбла, процесс покрытия ущерба означает, что акционерное общество KredEx Krediidikindlustus приобретает у клиента требование и дальше само занимается истребованием ущерба с должников, даже если на это иногда требуется несколько лет.

”Крупнейшая стоимость страхового случая, которую мы покрыли, составила 522 000 евро, он возник по причине санации испытывающего трудности с оплатой эстонского предприятия. А второй по величине страховой случай в размере 123 099 евро был связан с бизнес-партнером эстонского экспортера во Франции, где прошла реорганизация предприятия из-за трудностей с оплатой”, — рассказал Тамбла и добавил, что подобных ущербов конкурентоспособное предприятие может избежать только с помощью предварительно заключенного договора о страховании.

По словам Тамбла, приятно видеть, что принцип доверять оценивание платежных рисков экспертам все больше укореняется среди ищущих новые экспортные рынки предприятий Эстонии — это подтверждает то обстоятельство, что все больше предприятий интересуется возможностями страхования от платежных рисков. Поэтому KredEx Krediidikindlustus и обучает заинтересованных предпринимателей, делясь в сотрудничестве с обладающими опытом страхования предприятиями опытом нынешних экспортеров в области страховых случаев. Следующий бесплатный вебинар для заинтересованных в этой теме предприятий пройдет уже 9 мая, а интересующиеся могут зарегистрироваться здесь.