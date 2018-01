KredEx разработал образцы проектов и инструкций для зданий с почти нулевым энергопотреблением

Исходя из минимального требования энергоэффективности зданий, с 2020 года новые строящиеся здания должны соответствовать требованиям близкого к нулю энергопотребления. KredEx составил для зданий с близким к нулю энергопотреблением инструкции и образцы проектов, которые дают общую информацию о необходимых технических решениях и направлениях строительной практики для строительства зданий с близким к нулю энергопотреблением, значится в пресс-релизе.

В Эстонии до сих пор ставка делалась на повышение энергоэффективности посредством целостной реконструкции многоквартирных домов. Теперь должен произойти скачок в развитии при строительстве новых зданий. Причина тому — факт, что конечное потребление энергии в зданиях повысилось уже до 50% от конечного потребления энергии в Эстонии. С этой целью КredEx продолжит направлять развитие сферы энергоэффективности жилых домов и в части новых жилых зданий, которые с 2020 года должны соответствовать близкому к нулю энергопотреблению.

По словам руководителя дивизиона жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пользу из подготовленных материалов извлекут как инженеры, так и архитекторы, а также все желающие приступить к постройке собственного жилья. ”Это строительные проекты, сопровождающиеся инструкциями, родившиеся в сотрудничестве между учеными и специалистами данной сферы, в которых содержатся новые решения, а основное внимание направлено на энергоэффективность и внутренний климат. Пожелание KredEx как заказчика — внедрение рабочих, реальных и основанных на знаниях энергоэффективных решений посредством создания ноу-хау,” — сказала Рейнсалу.

По словам профессора ТТУ Ярек Курницки, здания с близким к нулю энергопотреблением означают новый уровень качества строительства, которое конечный потребитель ощутит через уменьшение счетов за энергию и улучшение внутреннего климата. ”Исследование, проведенное в сотрудничестве с проектировщиками и строительными компаниями, показывает, что роста цен на строительство, которого опасались, не происходит, поскольку дополнительные инвестиции в размере нескольких десятков евро на квадратный метр окупились в течение разумного времени во всех зданиях”.

Инструкции содержат руководство по проектированию многоквартирных и малых зданий, рассматривая при этом все существенные темы энергоэффективности. Например, рассматриваются утепление внешних стен, избежание мостов холода, обеспечение воздухонепроницаемости, заполнение швов, эффективность систем вентиляции и отопления, а также источники тепла, автоматика, мониторинг и производство энергии из восстанавливаемых источников на месте.

Образцы проектов предлагают типовые решения для малых жилых зданий любых размеров на деревянном и каменном каркасе, одного рядного дома, а также для большого и малого многоквартирного здания. Образец проекта составлен для наиболее распространенных в Эстонии бетонных, малоблочных и деревянных конструкций, а также снабжен образами решений по чертежам, узлам и техносистемам.

Инструкция и проекты для малого жилого дома адресованы заказчикам малого жилья, а также специалистами, которые занимаются проектированием и строительством малого жилья. Инструкции и проекты для многоквартирного и рядного жилья адресованы проектировщикам, строителям и девелоперам.

Кроме Таллиннского технического университета, в работе по развитию участвовали строительные компании YIT Ehitus AS, Merko Ehitus Eesti AS, заводы по изготовлению домов Matek AS, Timbeco Ehitus OÜ, девелопреские компании LAAM и Energiamaja, а также проектировщики, KAMP arhitektid OÜ, Arhitektuuribüroo JVR OÜ, QP arhitektid и Hevac OÜ.