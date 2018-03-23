KredEx открыл предприятиям доступ к 118 млн евро

В прошлом году благодаря поручительствам и кредитам KredEx в сумме 70 млн евро 372 предприятия Эстонии получили дополнительное финансирование в общей сложности на 118 млн евро.

На профинансированных предприятиях работает 9655 человек, и в результате осуществления проектов планируется создать 610 новых рабочих мест, сообщает Kredex в пресс-релизе.

В течение года было заключено 477 новых договоров поручительства в обеспечение обязательств 351 предприятия и изменено 336 существующих договоров поручительства, обеспечивающих обязательства 324 предприятий. В общей сложности KredEx предоставил поручительств на 66 млн евро, что позволило предприятиям получить дополнительное финансирование на сумму 114,3 млн евро.

Больше всего в прошлом году предприятия использовали поручительства для финансирования оборотных средств (45% от общего объема), для инвестирования (29%), получения банковских гарантий (23%) и в меньшем объеме (3%) — для получения лизингового финансирования. Среди отраслей уверенно лидирует обрабатывающая промышленность, удельный вес которой в общей сумме предоставленных поручительств составляет около 40%. По сравнению с 2016 годом заметный рост продемонстрировала сфера строительства (с 13,9% до 23%). Заметно вырос также удельный вес сектора информации и связи (с 2,4% до 10,2%).

Помимо заключения договоров поручительства, в течение года KredEx заключил с 19 предприятиями 32 договора о кредите на технологию, стартовом кредите и кредите капитала на сумму 1,9 млн евро. Кроме того, двум предприятиям были предоставлены экспортные кредиты на финансирование экспортных сделок в сумме 1,8 млн евро.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, за последние годы доступ предприятий Эстонии к капиталу улучшился. ”Если в прошлом году посредством поручительства предприятия Эстонии получили доступ к рекордным 164 млн евро, то в прошлом году этот объем стабилизировался. Для многих предприятий возможности получения финансирования за последние годы заметно улучшились. В то же время трудности с получением капитала по-прежнему испытывают начинающие компании и микропредприятия. В нынешнем году мы уже внесли и планируем сделать множество изменений, улучшающие возможности предприятий привлекать капитал на всех стадиях развития”, — сказал Лийвер.

По состоянию на конец 2017 года в портфеле предоставленных KredEx предприятиям поручительств было 911 предприятий, с которыми заключено 1264 действующих договоров поручительства на сумму 132 млн евро, а остаток кредитов, обеспеченных этими поручительствами, составил 248 млн евро. С 2001 года KredEx выступил поручителем финансовых обязательств более чем 3600 предприятий на сумму 699 млн евро, что позволило предприятиям привлечь дополнительное банковское финансирование в размере свыше 1,3 миллиарда евро.