KredEx: объем страхования от рисков, связанных с бизнес-партнерами, увеличился на 22%

Предприятия Эстонии в течение первого полугодия заключили почти на четверть больше договоров о страховании от риска неоплаты счетов бизнес-партнеров по сравнению с тем же периодом прошлого года, выясняется из статистики KredEx Krediidikindlustus за полугодие, сказано в пресс-релизе.

Количество внешних партнеров, в отношении неплатежеспособности которых предприятия Эстонии заключили в этом полугодии договоры о страховании кредитов, созданные с целью наращивания коммерческой деятельности и экспорта, в этом году по сравнению с прошлым годом было на 22% больше. А объем застрахованных счетов в отношении действующих в Эстонии бизнес-партнеров в общем увеличился на 31%.

”Сотрудничая со многими экспортерами Эстонии, мы часто видим, насколько важное влияние могут оказать на предприятие коммерческие сложности, связанные с платежеспособностью партнеров, например, неожиданное банкротство или санация. Так предприятия неизбежно приходят к вопросу, будут ли вообще оплачены счета, деньги по которым до сих пор не поступили, — пояснил руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла. — Поэтому мы интенсивно занимались работой по информированию, чтобы объяснить предприятиям различные решения, в том числе созданные предприятием для предпринимателей финансовые инструменты, с помощью которых предприятия могут предотвратить такие сложные вопросы”.

По словам Тамбла, важно помнить, что предприятие не должно самостоятельно разрабатывать решения для того, чтобы избежать возможных проблем, оно получает помощь от основанной государством организации по страхованию кредитов, которая консультирует предпринимателей, занимается истребованием неоплаченных счетов или при наличии договора о страховании возмещает предприятию возникший ущерб.

Так KredEx Krediidikindlustus и в этом полугодии возместил предприятиям ущерб на общую сумму 370 000 евро, это немного больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть возмещенных в общей сложности 10 предприятиям ущербов за первое полугодие была связана с действующими в Эстонии бизнес-партнерами, в основном по причине их санации и проблем с ликвидностью. Но крупнейший возмещенный ущерб размером в 115 000 евро был связан с санацией крупной хорватской группы компаний, занимающейся сельскохозяйственным производством. Также возмещены были и ущербы, связанные, например, со сделками в Финляндии и России.

”Как нельзя застраховать уже горящий дом, страхование кредита не принесет пользы в случае, если договор не заключен до сделки. Для предотвращения сложных ситуаций нужно постоянно работать, чтобы оставаться готовым к неожиданностям”, — подчеркнул Тамбла.