KredEx: о получении жилищного пособия ходатайствует 668 малообеспеченных многодетных семей

С 29 мая по 30 июня нынешнего года у малообеспеченных многодетных семей была возможность ходатайствовать в KredEx о пособии на улучшение своих жилищных условий. Ходатайства на получение пособия на общую сумму в 5,8 млн евро подали 668 семей. Средняя сумма ходатайства составила 6942 евро, в семьях, которые хотели бы получить пособие, подрастает в общей сложности 2347 детей, сказано в пресс-релизе.

Государственное пособие на улучшение жилищных условий и модернизацию жилья предназначено для многодетных семей, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и доход которых на одного члена семьи составляет до 355 евро в месяц. Минимальная сумма пособия ‒ 8000 евро, при повторном ходатайствовании ‒ 5000 евро.

Больше всего ходатайств поступило из Харьюмаа (122), Ида-Вирумаа (115) и Пярнумаа (59). Меньше же всего ходатайств пришло с Хийумаа (3), из Лаэнемаа (9) и с Сааремаа (16). 557 ходатайствующих подавали ходатайство впервые, 111 ходатайств были повторными.

О получении пособия ходатайствовали 429 семей, воспитывающих 3 детей, и 164 семьи, воспитывающих 4 детей. В самой многодетной семье подрастает 8 детей, также есть четыре семьи, в которых воспитывается 7 детей. В целом в семьях, подавших ходатайства, воспитывается 2347 детей. В общей сложности многодетным семьям на улучшение жилищных условий выделено 3,2 млн евро.

По словам руководителя дивизиона жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, работы, осуществляемые при помощи пособия, окажут заметное влияние на улучшение жилищных условий многодетных семей. ”Жилищное пособие помогает многодетным детям сделать свои жилищные условия более современными, провести важные ремонтные работы и повысить энергоэффективность своего жилья. При помощи пособия за годы были утеплены сотни домов, многие семьи заменили крыши своих домов, были сооружены системы водопровода и канализации, приведены в порядок отопительные системы и улучшен внутренний климат зданий. Проделанные работы существенно улучшили среду, в которой растет множество детей”.

Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если у семьи нет собственного жилья или же дом или квартира, принадлежащая семейству, не соответствуют современным жилищным условиям. В прошлом году пособие использовали больше всего на реновацию и приобретение жилья.

В настоящий момент идет рассмотрение ходатайств. Прежде чем принять решение, KredEx проводит осмотр на месте, посещая ходатайствующих.