KredEx нарастил объемы деятельности и заработал 1,2 миллиона евро прибыли

Согласно утвержденному сегодня советом KredEx отчету за 2016 хозяйственный год, KredEx заработал в прошлом году 1,2 млн евро прибыли. Благодаря KredEx улучшились финансовые возможности 706 предприятий и жилищные условия 6684 семей.

По словам руководителя KredEx Лехара Кютта, прошлый год стал для KredEx годом наращивания объемов деятельности. ”Заметно увеличился объем поручительств по предпринимательским кредитам (44% в сравнении с прошлым годом), по жилищным кредитам (42%) и кредитам для многоквартирных домов (80%). Вместе с тем в части всех названных сфер деятельности был доастигнут наибольший объем предоставленных в течение года поручительств с момента основания KredEx в 2001 году. В общей сложности в течение года для этих целевых групп было предоставлено поручительств по кредиту предприятия/частного лица/многоквартирного дома в сумме 124,4 млн евро. Это позволило им получить от банков дополнительное финансирование на сумму 358 млн евро”, — сказал Кютт.

Брутто-доход от основной деятельности KredEx составил 7,1 млн евро, что в сравнении с уровнем 2015 года означает рост примерно на миллион евро. В том числе доходы, связанные с гарантийной деятельностью, достигли 4,1 млн евро, а доходы от процентов по кредитам — 1,9 млн евро. По состоянию на конец года целевой капитал KredEx составил 74 млн евро, объем баланса — 191,4 млн евро, гарантийный портфель — 207,6 млн евро, а кредитный портфель — 59,1 млн евро.

Сумма отчислений в покрытие возможных ущербов по кредитам в 2016 году составила в целом 3,9 млн евро. Возмещение ущерба в течение года составило 1,8 млн евро. В сравнении с 2015 годом размер ущерба был меньше как в предпринимательской, так и в жилищной сфере. Всего на протяжении своей деятельности KredEx возместил ущерб на сумму 29,9 млн евро.

”Предлагая финансовые услуги, KredEx исходит, прежде всего, из общественных интересов, оказывая помощь предприятиям и населению там, где рынок не работает. В целях выполнения своей миссии KredEx должен в достаточной мере брать на себя риски, сохраняя, однако, среднегодовую самоокупаемость. В то же время, в отдельные годы может быть получена либо значительная прибыль, либо понесены значительные убытки”, — заметил Кютт. С момента своего основания в 2001 году KredEx заработал в целом 8,4 млн евро прибыли.

KredEx — это принадлежащее государству финансовое учреждение, которое оказывает помощь в улучшении возможностей финансирования предприятий Эстонии, способствует снижению кредитных рисков и дает людям возможность построить или реновировать свое жилье.