KredEx Krediidikindlustus заключило договор о сотрудничестве с Danske Bank

KredEx Krediidikindlustus и Danske Bank заключили соглашение о сотрудничестве, которое упрощает для предприятий Эстонии доступ к финансовым решениям.

Новое соглашение позволяет предприятиям Эстонии легче справляться с обычными для международной торговли сроками оплаты в 60, 90 или 120 дней, поскольку банк помогает заслуживающим доверия экспортирующим предприятиям профинансировать основную долю объема сделки до наступления срока оплаты.

По словам руководителя KredEx Krediidikindlustus Меэлиса Тамбла, заключенный с Danske Bank договор о сотрудничестве предлагает предприятиям новые возможности для роста. ”Значительный объем продукции и решений остается непроданным именно по той причине, что у предприятий недостаточно оборотных средств для финансирования сделок с длинными сроками оплаты. Надеемся, что сотрудничество даст предприятиям дополнительные возможности для финансирования неоплаченных счетов”, — описал Тамбла основную пользу, которую предприятие получит от нового соглашения.

”Каждый предприниматель хочет получить деньги от покупателя как можно быстрее и договориться с поставщиками о как можно более длинных сроках оплаты. Но на практике зачастую происходит наоборот — с одной стороны покупателям нужно предложить выгодные условия оплаты, но с другой стороны необходимые для развития предприятия средства не поступают на протяжении долгого времени или не поступают вообще. Заключенный договор о сотрудничестве позволяет финансировать сроки оплаты счетов и оценивать, а также снижать платежный риск покупателя при помощи страховки платежа”, — сказал директор сферы банковских услуг для предприятий Danske Bank Тыну Ванаюур.

Предприятие KredEx Krediidikindlustus заключило подобные договоры и с другими банками и небольшими финансовыми организациями Эстонии. По словам Тамбла, это сотрудничество помогло многим предприятиям получить лучшие условия для финансирования.

KredEx Krediidikindlustus — это единственное эстонское предприятие страхования кредитных рисков в Эстонии, предлагающее экспортерам возможность застраховаться от ущерба, причиненного неоплаченными счетами.

Danske Bank является крупнейшим в Дании и одним из ведущих в Скандинавии банковских концернов, он обслуживает в 15 государствах в общей сложности 3,5 миллиона клиентов. В странах Балтии основное внимание уделяется обслуживанию предприятий и связанных с ними приватных клиентов.