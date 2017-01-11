KredEx Krediidikindlustus возместил в 2016 году убытки 22 эстонских компаний на общую сумму в 1,1 миллионов евро. Всего в портфель KredEx Krediidikindlustus входит более 4200 покупателей с общим объемом более 244 миллионов евро.

Наибольшие убытки были возмещены в прошлом году эстонским экспортерам в связи с неплатежеспособностью покупателей в Норвегии, Франции и России, однако самый большой возмещенный ущерб был связан с продажей внутри Эстонии. Число страховых случаев осталось на уровне предыдущего года, однако, сумма выплаченных страховых возмещений уменьшилась на треть.

По словам председателя правления KredEx Krediidikindlustus Меэлиса Тамбла, число выплаченных кредитных убытков ожидаемо, и соответствует стремительному росту объема портфеля страхования по кредитам поставщика в последние годы.

”Кредитное страхование возмещает убытки продавца товара или услуги в случае если покупатель окажется неплатежеспособным. В таком случае у предприятия есть возможность, если требование не опротестовано, быстро и беспроблемно получить свои деньги от страховщика. Страховой договор избавит от погони за неплательщиком, а также, например, от участия в процессе банкротства”, — пояснил Тамбла. Во всех случаях страхового возмещения, по словам Тамбла, KredEx Krediidikindlustus занимается востребованием возмещения с должников.

По словам Тамбла, страхование предприятия от неожиданных убытков связанных с неуплатой, является разумным как при совершении сделок внутри страны, так и за рубежом. В то же время, руководитель KredEx Krediidikindlustus подчеркнул, что застраховать можно лишь риск связанный с платёжеспособностью заказчика, а не юридические споры связанные с составлением некачественного договора. ”Однако, в последнее время радует факт, что эстонские предприятия всё больше внимания уделяют корректному оформлению экспортных договоров и внутригосударственных сделок купли-продажи. Таким образом уменьшается и возможность возникновения споров о возникших требованиях, а также создаётся предпосылка для их успешного разрешения”, — добавил он.

KredEx Krediidikindlustus был основан государством в 2009 году как дочернее предприятие целевого учреждения KredEx. За время своей деятельности KredEx Krediidikindlustus застраховал риски предприятий Эстонии в 81 стране на сумму более 2 миллиардов евро. Целью финансового учреждения является повышение конкурентоспособности местных предпринимателей, а также увеличение экспортного потенциала посредством предложения услуги кредитного страхования и предоставления поручительств с государственной гарантией.