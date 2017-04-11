KredEx Krediidikindlustus создал калькулятор экспортных рисков

У малых предпринимателей и начинающих экспортеров появилась возможность самостоятельно подсчитать стоимость страхования отдельных экспортных сделок от возможных проблем с платежами у партнеров по бизнесу используя калькулятор в интернете, сообщает KredEx.

Руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла пояснил, что калькулятор стоимости страхового полиса даст малым предприятиям и начинающим экспортерам представление о том, сколько будет стоить страхование отдельных товарных экспортных сделок.

”Если до сих пор страхование было достаточно дорогим и довольно сложным процессом для малых предприятий и начинающих экспортеров, то теперь каждое предприятие сможет посмотреть в калькуляторе сколько будет стоить страхование товара посылаемого за границу”, — сказал Тамбла.

Тамбла пояснил, что если за товар отправленный за границу не будет уплачено, страховка поможет покрыть большую часть полученного ущерба.

”Крупные предприятия уже на протяжении долгих лет могут страховать свой товар таким образом. Теперь мы сделали страхование доступным и для малых предприятий — например, застраховать можно и отдельные сделки”, — привел Тамбла в пример ситуацию когда работающее в Эстонии предприятие отправляет на экспорт лишь отдельные товары.

Теперь для того, чтобы узнать стоимость экспортного страхования, предприятия могут ввести в калькулятор на сайте KredEx Krediidikindlustus страну нахождения предприятия которое получит счёт, величину счета или сделки, а также срок оплаты, который предприятие собирается обозначить на счете. На основе этих данных предприниматель сможет увидеть возможную стоимость полиса страхования, и если она оказывается приемлемой, то перейти к заключению договора страхования.

”Заказчики из-за рубежа часто хотят и более длинных сроков оплаты по-сравнению с практикой в Эстонии. Так как для предприятия это означает дополнительные риски — откладывается момент получения денег и это не гарантирует оплаты счета — многие малые предприятия Эстонии и вовсе отказываются от заключения сделок. В таком случае, предварительное страхование сделки поможет обеспечить то, что в случае, если заказчик не уплатит по счёту, страховка компенсирует большую часть полученного убытка”, — сказал Тамбла.

Предприятия могут опробовать калькулятор по адресу: http://myygikasko.kredex.ee

KredEx Krediidikindlustus является в Эстонии единственным местным страховщиком кредитных рисков, который предлагает экспортерам возможность застраховать себя от убытков связанных с неоплаченными счетами.