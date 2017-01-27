KredEx Krediidikindlustus призывает использовать обновленный бренд Эстонии

Созданные для продвижения бренда Эстонии практические инструменты являются частью командной игры — защитники сделали свое дело, и теперь нужно успешно провести мяч по полю и забить гол, находит руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла.

Как партнер эстонских предприятий, экспортирующих свои товары и услуги, Тамбла обратил внимание, что новый бренд Эстонии породил много дискуссий и различных мнений, однако, из них непонятно, получили ли эстонские предприниматели возможность ближе познакомиться с предложенными решениями. В то же время, именно экспортирующие предприятия являются главной целевой группой создания практических инструментов нового бренда Эстонии. KredEx Krediidikindlustus решил организовать мастер-класс, в ходе которого предприниматели смогут задать вопросы и на практике опробовать применение созданных возможностей.

”Тысячи предприятий ежедневно стараются найти наилучшие решения, чтобы представить свое предприятие, товары и услуги за рубежом. Именно они могли бы стать главными пользователями обновленного бренда Эстонии, и именно с их участием необходимо разобраться в созданных практических инструментах, а также найти наилучшие решения по их использованию с пользой для себя”, — пояснил Тамбла.

Читать еще

Для того, чтобы опробовать на практике применение обновленного бренда Эстонии, KredEx Krediidikindlustus приглашает экспортирующие предприятия принять участие в практическом мастер-классе, которым будет руководить директор по дизайну Эстонской команды дизайна Алари Орав. ”В ходе мастер-класса мы постараемся найти ответы на вопрос, как экспортер может при помощи бренда Эстонии повысить значимость своего посыла, и мы также на практике опробуем работу платформ в интернете, созданных для использования материалов бренда Эстонии”, — пояснил Орав и добавил, что в ходе мастер-класса будут разработаны и практические решения для экспортирующих предприятий.

Практический мастер-класс ”Валуны бренда Эстонии в практике — какая польза от них моему предприятию?” пройдет 17 февраля с 10:00 до 13:30 в Таллинне. При наличии свободных мест у предприятий есть возможность принять участие в мастер-классе, для этого необходимо связаться по адресу krediidikindlustus@kredex.ee.

Целью KredEx Krediidikindlustus является повышение конкурентоспособности местных предпринимателей, а также увеличение их экспортного потенциала посредством предложения современных и гибких услуг кредитного страхования.