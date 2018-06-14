KredEx: как выходить на зарубежные рынки, если эстонский становится слишком мал?

”Во-первых, в случае многих предприятий можно сказать, что их рыночный анализ до выхода на зарубежные или новые рынки довольно поверхностный. Но сегодня у предпринимателей есть возможность проконсультироваться у многих экспертов по экспорту — будь то, например, KredEx или EAS (Фонд развития предпринимательства), которые предлагают хорошие обзоры по выбранным рынкам и через консультации или обучения дают хорошие практические советы”, — советует Рукхольм использовать знания об экспорте целевых организаций.

Рукхольм убеждена, что, помимо анализа целевого рынка, стоит при получении хороших предложений обратить особое внимание на исследование фона бизнес-партнеров. ”Часто эстонские предприятия, уверенные в своих товарах или услугах и желая их предлагать на новых рынках, сталкиваются с проблемами, которые исходят не от их продукции, но от неожиданных затруднений у партнеров — например, трудности с оплатой или же незакрытые счета”, — приводит пример Рукхольм. Она поясняет, что если у самой компании нет возможностей и знаний для основательной проверки бизнес-фона своих партнеров, то в этом помощь могут оказать финансовые учреждения.

По словам Рукхольм, предпринимателям стоит быть осведомленными о разных рисках и возможностях их заземления еще до расширения своего бизнеса или продаж. ”Самый простой способ заземлить риски по оплате — это обратиться в страхование кредитов, потому что если в случае других финансовых инструментов бизнес-партнер предпринимает определенные шаги — например, открывает в банке аккредитив — то о страховании часто у него нет никакого представления”, — описывает Рукхольм.

Также Рукхольм отмечает, что начиная с прошлого года, как и у крупных предприятий, у малых и начинающих компаний Эстонии есть возможность — еще до выхода на иностранный рынок или же расширения в другом государстве — легко просчитать снижение бизнес-рисков, после чего при желании можно страховать каждую отдельную сделку. ”Это можно сделать бесплатно на странице ekspordikindlustus.ee, где нужно ввести необходимые данные в калькулятор экспортного риска”, — описывает она.

С ростом продаж и выявлением рисков, связанных с расширением бизнеса, не стоит, по словам Рукхольм, терять бдительность и в случае долговременных партнеров, которые могут сыграть важную роль при росте. ”Эстонские предприятия в целом прилежные и внимательные в случае новых партнеров, но часто неожиданности для наших предпринимателей исходят как раз от долгосрочных партнеров. Это приводит к необратимой ситуации, поскольку их партнерские отношения уже находятся в зоне комфорта, где нет недоверия, а необходимый постоянный контроль уже далеко не тот, как должен быть. Реальность показывает, что важные сделки стоит защищать и страховать и в случае их заключения с надежными партнерами, с кем уже годами строится сотрудничество”, — обращает внимание Рукхольм.

В то же время препятствием для роста продаж может стать и излишняя осторожность. ”Нередко эстонские предприятия выпадают из конкурентной борьбы за рубежом из-за того, что не осмеливаются предложить срок оплаты в 60, 90 или 120 дней, что в других государствах абсолютно обычная практика. Часто забывается, что у нас есть множество финансовых инструментов, которые позволяют эти ситуации обезопасить для себя”, — напоминает Рукхольм предпринимателям о возможности в случае долгосрочных сделок еще до заключения застраховать их.