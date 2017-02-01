KredEx: экспортеры испытывают большой интерес к новому бренду Эстонии

KredEx Krediidikindlustus объявило о создании мастер-класса нового бренда Эстонии и за три дня в этот класс записались десятки крупных экспортеров. Интерес предприятий к практической стороне использования обновленного бренда показывает, что они ищут для себя возможности отличия в условиях международной конкуренции.

В посвященной бренду Эстонии бесплатный мастер-класс, о создании которого было объявлено в конце прошлой недели, записались уже десятки эстонских экспортеров, чтобы по призыву KredEx Krediidikindlustus попробовать практически поработать с т.н. “брендовым валуном”, сообщает предприятие.

“Мы хотим вместе с экспортерами Эстонии попробовать новый набор инструментов через практические занятия, чтобы найти лучшие возможности для использования брендовых материалов в презентациях, на интернет-страницах, на упаковках товаров и упражняться в использовании историй, которые отправляются вместе с нашими товарами и услугами по всему миру”, - сказал руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла.

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Свой интерес к практическому мастер-классу высказали крупные предприятия как текстильной, деревообрабатывающей, молочной промышленности, так и производители мебели. “В течение немногих дней мы увидели большой интерес к практическому использованию бренда Эстонии как среди крупных экспортеров, так и среди предприятий поменьше. Но важно то, что интерес к мастер-классу высказали предприятия, которые формируют четверть от всего экспортного объема Эстонии. Т.е. именно эти предприятия и являются главной целевой группой для использования бренда Эстонии”, - описывает Тамбла.

Бесплатный мастер-класс для эстонских экспортеров ”Валуны бренда Эстонии в практике — какая польза от них моему предприятию?” пройдет 17 февраля с 10:00 до 13:30 в Таллинне. Класс будет вести руководитель Эстонской академии дизайна Алари Орав. Участники мастер-класса будут искать ответы на вопрос, как экспортер может при помощи бренда Эстонии повысить значимость своего посыла, и на практике опробуют работа платформ в интернете, созданных для использования материалов бренда Эстонии. Также будут разработаны и практические решения для экспортирующих предприятий. О своем желании участвовать в работе мастер-класса можно сообщить по адресу krediidikindlustus@kredex.ee.

Целью KredEx Krediidikindlustus является повышение конкурентоспособности местных предпринимателей, а также увеличение их экспортного потенциала посредством предложения современных и гибких услуг кредитного страхования.