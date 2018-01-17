17.01.2018, 19:10

Козья ферма Репинского обратилась в суд против инспекции

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rus.delfi.ee
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MARTIN REPINSKI
MARTIN REPINSKISVEN ARBET

Фирма Konju Kitsefarm, принадлежащая депутату парламента от Центристской партии Мартину Репинскому, обжаловала в суде решение Инспекции окружающей среды по делу о проступке, которое касается нарушения требований закона об отходах.

Инспекция начала дело о проступке в отношении козьей фирмы на основании нарушений требования закона об отходах, но фирма обжаловала решение в Харьюском суде, передает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

В конце февраля прошлого года козью ферму Репинского, находящуюся в Ида-Вирумаа в деревне Конью, проверили уполномоченный ветеринар и Ветеринарно-Пищевой департамент, Трудовая инспекция и сотрудники миграционного департамента вместе с полицейскими.

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Руководитель Ида-Вируского ветеринарного центра Хелги Теппер сказала тогда газете Maaleht, что проверили соответствие действительности данных PRIA (Департамента сельхозрегистров и информации — прим. ред.) о молочной ферме и нарушений не обнаружили.

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