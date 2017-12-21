Коваленко об обвинениях BLRT: борьба против миноритарных акционеров вышла на новый уровень

По словам Анастасии Коваленко, борьба владеющего контрольным пакетом акций BLRT Федора Бермана против миноритарных акционеров вышла на новый уровень: предприятие наняло одно из самых престижных и дорогих адвокатских бюро Raidla/Ellex для того, чтобы оспорить защищенную в ТУ на отлично работу ”Возможности улучшения защиты инвесторских прав миноритарных акционеров в Эстонии”.

Как ранее писал Äripäev, BLRT Grupp подал в суд на дочь своего акционера Валерия Коваленко Анастасию Ковленко. В сентябре она дала интервью, в котором затронула проблемы миноритарных акционеров BLRT. После выхода интервью компания обратилась к Коваленко с требованием публично опровергнуть свои слова, как прозвучавшие в интервью, так и представленные в магистерской работе.

”Как в интервью, так и в магистерской работе я сосредоточилась на защите прав миноритарных акционеров. Речь идет о пробеле в законодательстве, которым пользуются мажоритарии для манипулирования своими партнерами. Это признали и многие привлеченные к магистерской работе эксперты”, — прокомментировала новость Анастасия Коваленко.

”Забавно, что именно владеющих контрольным пакетом акционеров BLRT более всего заинтересовала моя работа. Они даже наняли из общего с миноритарными акционерами кошелька адвокатов, чей час работы стоит несколько сотен евро, для чтения 100 страниц моей магистерской работы. Если у самого крупного в Балтии производственного концерна и впрямь нет для денег лучшего применения, может было бы разумнее наконец выплатить дивиденды миноритарным акционерам? Ирония судьбы ли, но именно такое поведение я и описываю в своей научной работе”, — продолжила соцдем.

Что касается содержания магистерской работы, то как заявляет Коваленко, собственники BLRT посчитали лживыми лишь одно утверждение: ”Речь идет о тезисе о некорректных данных, представленных в хозяйственном отчете 2012. Да, действительно, суд не обнаружил ошибки в отчете. Но факт остается фактом: фирма оказывается в убытках именно тогда, когда миноритарные акционеры подают иск, чтобы обязать фирму выплатить дивиденды. Также невозможно поспорить с тем, что именно в 2012 году руководство BLRT дает кредит своей дочерней фирме, чем и объясняет свои убытки”.

По ее словам, абсолютная власть и безнаказанность полностью развязывает мажоритарным акционерам руки, и такой менталитет не изменится до тех пор, пока законодательство не будет приведено в порядок. В итоге такое положение влияет на экономику в более широком плане, ибо принятые государством законы и правила оказывают ощутимое воздействие на поведение инвесторов, а такая бизнес-среда к нам инвесторов не привлекает.

Коваленко собирается продолжить борьбу за право миноритарных акционеров как на профессиональном, так и на общественном поприще.