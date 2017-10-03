Котельная стоимостью 700 000 евро обеспечит поселок Лоо выгодным теплом

Сегодня Adven открывает в центре волости Йыэляхтме — в поселке Лоо — новую работающую на древесной щепе котельную стоимостью около 700 000 евро. Новая котельная улучшит надежность теплоснабжения примерно 2000 жителей и предприятий поселка. Также новая котельная позволяет энергопредприятию снизить предельную цену центрального отопления в регионе примерно на 10%, сказано в пресс-релизе.

Результатом почти год длившегося в поселке Лоо строительства стало сооружение котельной, топливного склада, а также было осуществлено подключение к теплосети и проложены необходимые подъездные дорожки. Благодаря этому основным топливом для производства тепла стала выгодная и дружелюбная к окружающей среде древесная щепа, заменившая природный газ, которому свойственна нестабильная цена.

”Благодаря новой котельной в Лоо снижены риски резкого повышения стоимости центрального отопления. Для подтверждения этого мы в ближайшее время предоставим в Департамент конкуренции ходатайство о снижении предельной цены центрального отопления в регионе”, — сказал председатель правления Adven Eesti Урмо Хейнам, по словам которого энергетические предприятия по-прежнему в большинстве своем остаются скептическими, когда речь заходит об этих инвестициях. ”В Лоо мы доказали, что помимо сниженной цены и выросшей надежности снабжения, инвестиции означают и использование местной древесной щепы со стабильной ценой”.

Около половины необходимых инвестиций в котельную Лоо покрыл Центр инвестиций в окружающую среду. ”Использование топлива из восстанавливаемых источников безусловно является дружелюбным к окружающей среде. Также использование двух котлов делает производства тепла более гибким и эффективным, что было одной из целей при поддержке строительства котельной в Лоо”, — сказала координатор проектов Центра инвестиций в окружающую среду Яаника Лилиэнберг.

Котельная мощностью 2 МВт, работающая на древесной щепе, помимо домов будет снабжать теплом и производства пищевых продуктов Lunden Food и Kikas, а также и волостные учреждения. Котельная была построена предприятиями Silindia Ehitus и Bio Mobitek, которые сделали лучшее предложение в ходе конкурса госпоставки.

Центр инвестиций в окружающую среду поддержал переход производства тепла в поселке Лоо на древесную щепу суммой 320 000 евро через схему поддержки ”Эффективное производство и передача телоэнергии” Фонда солидарности ЕС на 2014-2020 годы.