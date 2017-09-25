Котельная стоимостью 1,4 млн евро обеспечит Лаагри выгодным теплом

Сегодня Adven открывает новую работающую на древесной щепе котельную для обеспечения теплоэнергией примерно 5000 жителей и предприятий поселка Лаагри. Стоимость новой котельной — 1,4 млн евро. Благодаря работе новой и дружелюбной к окружающей среде котельной предельная цена центрального отопления в регионе снижается примерно на 10%, значится в пресс-релизе.

Результатом почти год длившегося строительства стало сооружение котельной, работающей на древесной щепе, топливного склада, а также было осуществлено подключение к теплосети и проложены необходимые подъездные дорожки. Благодаря этому центральное отопление региона было переведено с природного газа, которому свойственно нестабильная цена, на выгодную и дружелюбную к окружающей среде древесную щепу.

По словам председателя правления Adven Eesti Урмо Хейнама, только что построенная котельная позволит избежать удорожания производства тепла в Лаагри из-за изменяющихся акцизов на газ. ”Новая котельная показывает, что миф о дорогом и отставшем от времени центральном отоплении не отвечает действительности”, — поясняет Хейнам. — ”Но наверное важнее всего то, что выработка теплоэнергии в Лаагри стала более эффективной и более ”зеленой””.

Около половины необходимых инвестиций в котельную Лаагри покрыл Центр инвестиций в окружающую среду из Фонда солидарности ЕС. ”Adven является долговременным партнером Центра и отрадно отметить, что построена еще одна современная котельная, делающая производство тепла Эстонии более дружелюбным к окружающей среде”, — сказал ведущий координатор Центра инвестиций в окружающую среду Сийм Умблея.

Котельную в Лаагри мощностью 3,8 мегаватт-час построила выбранная в ходе конкурса госпоставки компания Silindia Ehitus, а оборудования для производства тепла поставили и смонтировали предприятия Komforts, Kolmtex, ICP Solutions. Используемый до сих пор в Лаагри газовый котел останется в резерве для покрытия пиковых нагрузок в зимний период и на периоды обслуживания новой котельной.

Центр инвестиций в окружающую среду поддержал переход производства тепла в поселке Лаагри на древесную щепу суммой 635 486 евро через схему поддержки ”Эффективное производство и передача телоэнергии” Фонда солидарности ЕС на 2014-2020 годы.