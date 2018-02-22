22.02.2018, 14:50

Кошмар для зависимых от соцсетей: в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

 (1)
Lenta.ru
EST
Кошмар для зависимых от соцсетей: в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Reuters

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Судя по карте жалоб на сбои, социальные сети недоступны в европейских странах, в частности в России. В большинстве отчетов говорится о полном отключении доступа, некоторые пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт. Около 15 процентов юзеров сообщили, что не могут загрузить изображения.

Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Последний масштабный сбой в обеих соцсетях был зафиксирован в январе этого года.

Ekraanitõmmis/Downdetector.com
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии