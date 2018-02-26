Коррупция в Tallinna Sadam: суд вернул обвинительный акт в прокуратуру из-за его ”расплывчатости”

В понедельник Харьюский уездный суд вынес постановление о возвращении обвинительного акта по делу о коррупции в Таллиннском порту в связи с чрезмерной расплывчатостью формулировок.

По оценке суда, обвинительный акт не соответствует требованиям, установленным законом об уголовном производстве.

Суд отметил расплывчатость обвинений, недостатки в строении обвинения, а также путаницу в вопросах времени и места совершения преступления. По оценке суда, из акта неясно, в каких действиях обвиняются лица, когда эти действия были совершены и что предосудительного в них видит прокурор.

Напомним, что, опираясь на собранные в течение трех лет в ходе уголовного производства доказательства, Государственная прокуратура обвиняет бывших руководителей порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда во взяточничестве в крупных размерах и отмывание денег в период с 2005 по 2015 год. Обвинение во взяточничестве предъявлено и бывшему руководителю отдела обслуживания Мартину Пайде. Кроме того, 7 физических лиц и 2 юридических лица обвиняются в получении взятки и пособничестве получению и даче взятки.

Согласно обвинению, Аллан Кийль и Айн Кальюранд согласились получить взятку от нескольких фирм за то, чтобы их договорные отношения с AS Tallinna Sadam протекали максимально выгодным образом. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд как вместе, так и по отдельности согласились на получение взятки в размере почти 4 млн евро.

Согласно обвинению, Пайде был готов принять взятку на общую сумму более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более 3,5 млн евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в полном объеме, Кийль получил около 2 млн евро.