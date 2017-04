Коррупция в бизнесе: топ-10 стран

Несмотря на небольшой прогресс в борьбе с коррупцией в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке (региона EMEIA), 51% респондентов, которые принимали участие в исследовании EY EMEIA Fraud Survey, по-прежнему воспринимают проблему коррупции как очень серьезную в своих странах.

27% респондентов утверждают, что в их странах использование взяток — это обычная практика в бизнесе при получении тендеров, пишут "Вести.Экономика". Среди них 14% были из Западной Европы.

В рамках исследования "Human instinct or machine logic — which do you trust most in the fight against fraud and corruption?" были опрошены 4 100 работодателей из числа крупнейших компаний в 41 стране мира.

Согласно исследованию высшее руководство не может должным образом продвигать этичное поведение. 77% членов правления компаний и управляющих заявили, что она с готовностью оправдают ту или иную форму неэтичного поведения, если оно позволит их бизнесу выжить.

При этом каждый третий заявил о готовности предложить взятку наличными за помощь в получении тендера.

Тем не менее 28% респондентов полагают, что законодательство оказало положительное влияние на искоренение неэтичного поведения — этот показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с исследованием 2015 г.

Кроме того, 77% респондентов полагают, что уголовное преследование таких людей будет способствовать искоренению мошенничества, взяточничества и коррупции среди высшего руководства.

Так называемое поколение Y (от 25 до 34 лет), которые составили 32% респондентов, продемонстрировало более терпимое отношение к неэтичному поведению согласно результатам исследования.

73% заявляют, что такое поведение оправдывается тем, что это помогает бизнесу выжить, по сравнению с 49% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет (поколение X).

Более того, 68% респондентов из поколения Y полагают, что их руководство будет вовлечено в неэтичное поведение, если это позволит бизнесу выжить.

А еще 25% респондентов этой возрастной группы готовы сами предложить деньги, если это позволит бизнесу выжить.

Кроме того, представители поколения Y продемонстрировали повышенный уровень недоверия к своим коллегам: 49% респондентов заявили, что их коллеги готовы повести себя неэтично, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Для сравнения, среди представителей других возрастных групп таких респондентов — 40%.

Представляет топ-10 стран, где коррупционные практики и взяточничество в бизнесе применяется чаще всего.

1. Украина — 88%

2. Кипр — 82%

3. Греция — 81%

4. Словакия — 81%

5. Хорватия — 79%

6. Кения — 79%

7. ЮАР — 79%

8. Венгрия — 78%

9. Индия — 78%

10. Египет — 75%

Россия в этом рейтинге оказалась на 16-м месте с 66%.

Странами с самым низким уровнем коррупции стали следующие:

1. Дания — 6%

2. Норвегия — 10%

3. Финляндия — 16%

4. Швейцария — 18%

5. Швеция — 18%

6. Оман — 19%

7. Нидерланды — 23%

8. Великобритания — 25%

9. ОАЭ — 27%

10. Франция — 28%

Украина — самая коррумпированная страна

Коррупция является широкой проблемой на Украине. В 2015 г. в индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 130-е место из 168 исследованных стран (рядом с Коморскими островами и Парагваем).

В этом году в рейтинге восприятия коррупции международная аудиторская компания Ernst & Young поставила Украину на первое место.

Крупнейшие получатели взяток — милиция, здравоохранение и система образования.

Кроме того, несколько городских глав подозревались в использовании своих должностей в собственных бизнес-интересах.

В исследовании отмечается, что рейтинг Украины с прошлого исследования восприятия коррупции ухудшился.

Если в 2015 г. страна занимала 7-е место (80%), то в исследовании этого года страна уже возглавила рейтинг, став самой коррумпированной страной.

Кипр (82%)

Кипр занял вторую строчку после Украины. Еще осенью прошлого года министр юстиции страны заявил, что коррупционные практики в полиции страны существуют уже давно и представляют собой огромную проблему.

В частности, он предложил разработку и усовершенствование законодательства в вопросе борьбы с коррупцией.

Он отметил, что подготовленная антикоррупционная законодательная база дает полиции "оружие" для борьбы с этим явлением, а многим коррупционерам придется предстать перед судом.

С другой стороны, наличие закона также сможет предупредить новые факты коррупции, так как отныне взяточничество будет караться совсем по-другому.

Помимо этого, 72% киприотов выразили уверенность, что существует коррупция на таможне (36% в среднем по ЕС), 60% — в сфере юстиции (37% — в ЕС), 65% — в организациях, контролирующих работу здравоохранения, торговли и производства (по ЕС — 39%).

71% киприотов, принявших участие в опросе Eurobarometer, назвали усилия по борьбе с коррупцией, предпринимаемые кипрскими властями, неэффективными.

Причина тому — тесная связь экономики и политики, а также назначения на госдолжности не исходя из личных заслуг и опыта, а на основании политических пристрастий, дружеских отношений или родственных связей.

Киприоты возлагают ответственность за царящую в стране коррупцию на правительство (76%), полицию (58%) и юстицию (51%).

Греция и Словакия (81%)

До кризиса Греция являлась самой коррумпированной страной ЕС, обходя по количеству взяток даже Румынию и Болгарию.

Однако с 2012 г. в стране развернулась жесткая борьба с коррупцией: премьер учредил службу проверки органов власти (Генеральная инспекция), подчиненную напрямую парламенту.

Несмотря на это, рейтинг Греции за 2 года ухудшился. Если в 2015 г. страна занимала 12-е место вы рейтинге коррупции (69%), то в рейтинге этого года она вошла в топ-3 самых коррумпированных стран.

Свое 3-е место она поделила со Словакией. В течение последних нескольких лет проблема коррупции является одной из самых серьезных проблем в экономике страны, а кроме того, она регулярно поднимается на выборах.

Однако, несмотря на все попытки властей искоренить коррупцию и взяточничество, пока что страна занимает высокое место в рейтинге коррумпированности.

Более того, если в 2015 г. страна занимала лишь 8-е место (78%) по уровню коррупции, то в 2017 г. она вышла на 3-е место, поделив его с Грецией.

Хорватия (79%)

Многие СМИ отмечают, что через территорию Хорватии проходит так называемый Балканский маршрут, по которому на территорию ЕС нелегально ввозятся наркотики, оружие и другие запрещенные товары.

Кроме того, через территорию Хорватии идет и поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Эти факторы существенно влияют на ситуацию с коррупцией стране.

Несмотря на это, ситуация постепенно улучшается.

Если в 2015 г. страна занимала 1-е место по уровню коррупции (92%), то в рейтинге 2017 г. она опустилась на 5-е место (79%).