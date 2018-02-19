Коррупция на самом верху? Что нужно знать о задержании президента Банка Латвии

За последнюю неделю финансовая система Латвии получила два чувствительных удара. После того, как власти США обвинили третий по размеру банк страны AB.LV в отмывании денег и подкупе должностных лиц, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. События на выходных развивались стремительно, и латвийский Delfi обобщает сведения, известные на данный момент.

Что произошло: кратчайший пересказ

В пятницу, 16 февраля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски на рабочем месте и в частном доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Сам Римшевич накануне отправился в отпуск и улетел в Испанию. В субботу вечером он вернулся и был доставлен на допрос в БПБК, а затем — в изолятор кратковременного содержания. В воскресенье его так и не выпустили на свободу.

В тот же день БПБК задержало предпринимателя, миллионера Мариса Мартинсонса. В воскресенье вечером он был освобожден.

Официальной информации о причинах задержания Римшевича и Мартинсонса нет. БПБК проведет пресс-конференцию в понедельник, в 13 часов.

Задержание Римшевича может быть связано с событиями, которые произошли несколько лет назад, заявил адвокат президента Банка Латвии Саулведис Варпиньш.

Сам Римшевич считает задержание незаконным.

По информации газеты Diena, имена Римшевича и Мартинсонса фигурируют в расследовании, которое может быть связано с вымогательством взятки государственным должностным лицом, вымогательством в группе по предварительному сговору и посредничеством при передаче взятки.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола в воскресенье заявила, что Римшевич должен подать в отставку по крайней мере на время проведения расследования.

Латвийская финансовая система столкнулась с международным кризисом репутации. Одним из последствий может быть снижение кредитного рейтинга страны.

Латвийские СМИ полагают, что задержание президента Банка Латвии может быть связано как с ситуацией вокруг Norvik banka, так и с ABLV Bank.

Norvik banka: кто вымогал взятку у российского миллионера?

По данным Diena, оба обыска — как по месту работы, так и по месту жительства Илмара Римшевича (а также обыск у Мариса Мартинсонса) — связаны с уголовным процессом в отношении администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмарса Крумса. Следствие предполагает, что в Латвии, возможно, на протяжении долгого времени действовала организованная преступная группа, которая использовала служебное положение и влияние в политических кругах, вымогала взятки — в том числе, у кредитных учреждений.

18 февраля передача De facto телеканала LTV сообщила, что владелец Norvik banka, российский предприниматель Григорий Гусельников (на фото), написал в одно из латвийских правоохранительных учреждений заявление. В нем Гусельников сообщает, что у него вымогали взятку, и банк хотел бы сотрудничать в расследовании этого преступления. Председатель правления банка Оливер Брамвел подтвердил, что такое заявление действительно существует, но отказался от более подробных комментариев. Кто именно, по словам Гусельникова, вымогал у банка взятку, не сообщается.

По данным Diena.lv, Римшевич был задержан в связи с эпизодом, в котором фигурировало вымогательство взятки в размере нескольких сотен тысяч евро. В обмен на эту сумму некий банк мог без препятствий утвердить свой годовой отчет. Проблемы с утверждением отчета за 2015 год возникли у Norvik banka. Ранее Гусельников утверждал, что взятку у него вымогали администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некий человек, который занимает высокий пост в финансовом секторе.

По словам Гусельникова, эпизоды с вымогательством имели место несколько раз — в 2016 и 2017 году. В случае отказа ему угрожали проблемами со стороны Комиссии по рынку финансов и капитала.

Передача Nekā personīgā телеканала TV3 отмечает, что имя Мариса Спрудса связано со скандалом вокруг парка ветрогенераторов Winergy. Компания Winergy и связанные с ней фирмы взяли у Norvik banka кредитов на 50 млн евро на строительство ветряных парков. Спор начался, когда банк обвинил заемщиков в нежелании возвращать деньги, а Winergy обвинила банк в отнятии ветровой электростанции. Позже стороны заключили мировую. Ветряной парк перешел под контроль банка, а по поводу мошенничества с кредитом было начато расследование.

14 февраля прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги дело, в рамках которого трое граждан Эстонии и четверо — Латвии обвиняются в получении у Norvik banka 15 млн евро мошенническим путем. Nekā personīgā отмечает, что Марис Спрудс остался крайне недоволен исходом этого дела.

ABLV Bank: сигнал из США — совпадение?

В среду, 14 февраля, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила ABLV Bank как в организации схем по отмыванию средств, так и в подкупе латвийских должностных лиц. Цель дачи взятки, по данным американских властей, заключалась в том, что банк таким образом пытался уменьшить риски для своего бизнеса. FinCEN рекомендовала ввести против банка санкции — в частности, запретить ему открывать или содержать корреспондентские счета в США.

БПБК и Комиссия по рынкам финансов и капитала начали расследование поступившей из США информации. В пятницу у клиентов ABLV Bank возникли проблемы с платежами по карточкам Visa, в воскресенье министр финансов Дана Рейзниеце-Озола признала, что часть участников рынка приостановили работу с ABLV Bank из-за проблем банка с репутацией. В то же время, у банка в целом нет проблем с ликвидностью, то есть вкладчики могут чувствовать себя спокойно, заявила министр.

Представители ABLV Bank категорически опровергают утверждения о том, что банк или его сотрудники давали взятки латвийским должностным лицам. 14 февраля заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил на пресс-конференции, что ABLV Bank обратился в Госполицию и БПБК с просьбой проверить информацию FinCEN.

Председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы в воскресенье заявил, что банк, возможно, оклеветало "некое высокопоставленное должностное лицо центрального финансового учреждения". "Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали", — заявил он. Передача Nekā personīgā отмечает, что Бернис не упомянул фамилию Римшевича, но намекал, скорее всего, именно на него.

Задержание Илмара Римшевича по времени практически совпало с публикацией заявления FinCEN, однако на данный момент официальной информации о том, что эти два события могут быть связаны, нет.

БПБК: задержание Римшевича не связано ни с Norvik, ни с ABLV Bank

В понедельник на специальной пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме (на фото) заявил, что задержание Илмара Римшевича не связано ни с претензиями министерства финансов США к деятельности ABLV Bank, ни с уголовным процессом о вымогательстве взятки у банка Norvik.

По словами Страуме, задержания были произведены в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Размер суммы, фигурирующей в деле, превышает 100 000 евро. В уголовном процессе фигурируют два человека — должностное лицо Банка Латвии и некое физическое лицо.

БПБК установило, что Римшевич может быть освобожден под залог в размере 100 000 евро. Эта сумма уже переведена на счет Государственной кассы, сообщил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш. Залог внес один из лучших друзей Римшевича, заявил адвокат.

За что отвечает Банк Латвии и кто такой Илмар Римшевич?

Банк Латвии — центральное звено в финансовой системе страны. Среди его задач: реализация монетарной политики и обеспечение стабильных цен в стране; обеспечение оборота наличных денег; обеспечение системы платежей в Латвии; управление государственными резервами и внешними активами страны и т.д.

Президент Банка Латвии — одна из самых влиятельных позиций в финансовом секторе. Кроме управления Банком Латвии, он вместе с министром финансов выбирает кандидатов на посты в Комиссию по рынку финансов и капитала. КФРК осуществляет надзор над всеми работающими в Латвии банками, страховыми компаниями и другими финансовыми учреждениями.

Президента БЛ сроком на шесть лет избирает Сейм, и он может покинуть свой пост только по собственному желанию или в случае, если в его отношении вступит в силу приговор суда.

Илмар Римшевич занимает руководящие посты в Банке Латвии с 1992 года. Президентом Банка Латвии он стал в 2001 году и трижды переизбирался на этот пост. Срок полномочий Римшевича заканчивается в декабре 2019 года, и он заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру еще раз.

Зарплата президента Банка Латвии составляет около 12500 евро в месяц (в 2016 году Римшевич заработал 150 824 евро). Ему принадлежит квартира и земля в Юрмале, а также несколько объектов недвижимости в Гараклне и волости Юркалнес. В декларациях о доходах Римшевич указывал крупные долговые обязательства, которые в 2016 году ему удалось сократить до неполных 100 000 евро. Декларация о доходах в 2017 году пока не предоставлена.