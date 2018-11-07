Коровы и навоз могут нарушить авиасообщение острова Рухну с материком

Безнадзорно пасущиеся коровы хайлендской породы и оставляемый ими навоз угрожают нарушить авиасообщение эстонского острова Рухну с материком, пишет Saarte Haal.
Эстонское издание напоминает, что о неспособности хозяев шотландских коров уследить за ними и о том, что животные в поисках корма выбираются на летное поле островного аэродрома писали уже и прежде, но теперь проблема приобрела новый поворот.
В обращении к волостному старейшине Сийму Ави и директору предприятия Kuressaare lennujaam Мати Тангу собственник фирмы, обслуживающей аэродром на Рухну, Юло Мелль подчеркнул, что в последние дни к уже имеющимся проблемам добавился новый риск — коровы оставляют на летном поле навоз. По словам Мелля, на первый взгляд, кажущаяся комической ситуация может привести к очень неприятным последствиям.
В теплое время года навоз на летной полосе может негативно сказаться на сцеплении шасси самолета с грунтом, налипать на крылья и фюзеляж, попадать в тормозную систему и амортизаторы. В холодное время года остатки навоза могут оказаться опасными для стоек шасси и для пропеллеров летных аппаратов. Налипший навоз с трудом удаляется с корпуса летательного аппарата.
Пока не было ни одного случая столкновения самолета с животными на полосе, но были ситуации, когда приходилось откладывать вылет, поскольку по летному полю бродили коровы.
"Нет ни малейшей гарантии, что во время взлета или посадки какое-нибудь из животных не выбежит на полосу и тогда столкновение самолета с ним может привести к несчастью", — предупредил Мелль. По его словам, необходимо очистить летное поле от коровьего навоза и сделать все для того, чтобы впредь не выпускать животных на территорию Рухнуского аэродрома.
Рухну — небольшой остров в Рижском заливе Балтийского моря. Принадлежит Эстонии. Площадь острова — 11,9 кв. км, длина — 5,5 км, ширина 3,5 км. Ближайшей к острову сухопутной точкой является курземский мыс Колка, который расположен в 37 км западнее.
Лес занимает 60% площади острова. На острове живут олени, лисы, серые крысы, домовые мыши, жабы, ужи. Зайцы, белки, кроты, ежи и ядовитые змеи на острове отсутствуют. В море около острова обитают пятнистые и серые тюлени. Наибольшее население на острове было в 1842 году (389 человек). Сейчас на Рухну постоянно проживает около 70 человек.