"Король" приграничной торговли: цены на пиво не снизятся! Равно как и на все остальное

”Я неоднократно говорил: сейчас уже давно вопрос не в акцизе. Разница в акцизах в Эстонии и Латвии такая маленькая, что ни один эстонец из-за этого сюда не побежит. Вопрос в том, с какой прибылью магазин работает. То есть в том, какова наценка самого магазина”, — говорит Виснапуу.



"Мы открыты уже три года, и за это время наши цены оставались практически неизменными либо претерпели незначительные изменения. Когда мы начинали, ящик A. Le Coq стоил 8,99, сейчас — 10,99. Но за это время акциз поднимался три раза. Как происходит поднятие акциза в эстонских магазинах, мы видим прекрасно: акциз на пиво вырастает на четыре цента, а стоимость напитки увеличивается на все 40”, — продолжает он.

”Наши клиенты знают, что если акциз возрастает, то наша наценка и будет равна этому росту акциза. А вот то, что происходит в эстонских магазинах, трудно понять. К примеру, сыр стоит девять евро, но иногда можно его продавать и по четыре. Если иногда можно продавать по четыре, то, получается, что все отставшее от девяти и есть наценка? Жаль, что магазины пытаются обмануть простых людей. Заманивают их одной скидкой, а стоимость всей корзины в итоге получается довольно внушительной”.