27.10.2018, 20:20

"Король" приграничной торговли: цены на пиво не снизятся! Равно как и на все остальное

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"происходящее в эстонских магазинах трудно понять"
Рейн Сикк
Рейн Сикк
 
EST 10
"Король" приграничной торговли: цены на пиво не снизятся! Равно как и на все остальное
"Kui ausalt rääkida, eks siis ole ikka igasugust jama tehtud. Olen teinud nii head kui ka suhteliselt palju halba. Nüüd püüan rohkem head teha nii, et olen täitsa tavaline inimene. Kes ütleb, et ta on kogu elu õigesti ja eksimatult elanud, see valetab," lSven Arbet

Глава Alko 1000 Эйнар Виснапуу, которого называют локомотивом и королем приграничной торговли, уверен, что за низкими ценами в его магазинах стоит не латвийский акциз, а жадность эстонских торговцев, пишет Maaleht.

”Я неоднократно говорил: сейчас уже давно вопрос не в акцизе. Разница в акцизах в Эстонии и Латвии такая маленькая, что ни один эстонец из-за этого сюда не побежит. Вопрос в том, с какой прибылью магазин работает. То есть в том, какова наценка самого магазина”, — говорит Виснапуу.

"Мы открыты уже три года, и за это время наши цены оставались практически неизменными либо претерпели незначительные изменения. Когда мы начинали, ящик A. Le Coq стоил 8,99, сейчас — 10,99. Но за это время акциз поднимался три раза. Как происходит поднятие акциза в эстонских магазинах, мы видим прекрасно: акциз на пиво вырастает на четыре цента, а стоимость напитки увеличивается на все 40”, — продолжает он.

”Наши клиенты знают, что если акциз возрастает, то наша наценка и будет равна этому росту акциза. А вот то, что происходит в эстонских магазинах, трудно понять. К примеру, сыр стоит девять евро, но иногда можно его продавать и по четыре. Если иногда можно продавать по четыре, то, получается, что все отставшее от девяти и есть наценка? Жаль, что магазины пытаются обмануть простых людей. Заманивают их одной скидкой, а стоимость всей корзины в итоге получается довольно внушительной”.

На вопрос о том, как спустить эстонские цены с небес, Виснапуу иронизирует, что у него ”не хватит образования, чтобы разрешить эту мистерию”: ”Может, дело в том, что из Эстонии вывозится слишком много денег. Сети магазинов Rimi, Maxima и Prisma принадлежат не эстонцам. Деньги уходят за пределы страны, а ведь в их руках половина рынка. Прибыли не отображаются, зарплата людям платится рабская. Из своих остались лишь Selver и батя Гросс”.

На замечание журналиста о том, что его ”родная партия” EKRE обещает в случае прихода к власти снизить цены на пиво и бензин, Виснапуу уверенно заявляет: ”Нет, цены на пиво не снизятся! Я разделяю все взгляды EKRE, кроме взглядов на акцизы”.

”Вы когда-нибудь видели, чтобы в последние десять лет в Эстонии что-то подешевело? Кроме мобильной связи и электроники. Остальное только дорожает. Факт: никто не будет снижать цены! Если кто-то говорит, что снижение акцизов вернут домой сотни миллионов евро, то он нагло лжет”, — резюмирует бизнесмен.

Tallinn Hockey weekend
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