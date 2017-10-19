Контейнерооборот Transiidikeskuse AS в сентябре вырос на 6%

Контейнерный терминал Transiidikeskuse AS в Мууга в сентябре текущего года обработал 18 609 двадцатифутовых контейнеров, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Тоннаж обработанных контейнерным терминалом грузов увеличился в сентябре на 7%, сообщает предприятие в пресс-релизе.

В сумме терминалы Transiidikeskuse обработали в прошлом месяце этого года 263 615 тонн грузов, что на 2,9% больше, чем за тот же период 2016 года.

По словам председателя правления Transiidikeskuse AS Владимира Попова, показатели предприятия вернулись к росту, однако запланированным пока не соответствуют. Геополитика и низкая покупательная способность в России по-прежнему влияют на ситуацию.

”В то же время есть реальные основания смотреть в ближайшее будущее с оптимизмом, так как благодаря реализованному совместно с Таллиннским портом и компанией Tallink проекту — переводу грузового судна Sea Wind из порта Ванасадам в Мууга — грузооборот нашего предприятия может начать расти”, — сказал Попов.

Предприятие, по словам Попова, готово к росту грузооборота. ”С технической стороны наш терминал способен обслуживать растущие грузопотоки”, — заверил глава Transiidikeskuse AS, добавив, что для запуска линии Мууга-Вуосаари со стороны компании были сделаны дополнительные инвестиции и проведена доработка инфосистемы.

Попов добавил, что предприятие продолжает искать возможности наращивания грузопотоков между Севером и Югом.

”В сложившейся на сегодняшний день геополитической ситуации помимо традиционного движения грузов на линии ”Восток-Запад”, необходимо искать дополнительные варианты направлений грузопотоков. Именно развитие коридора ”Север-Юг” видится нам вполне перспективным и реальным. Хотелось бы похвалить наших сотрудников — от руководителей до докеров: все они работают в направлении поиска и использования новых возможностей, а также развивают собственные знания и навыки”, — сказал Попов.