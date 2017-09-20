Консультант Valio рассказала, как фирма проверяет качество молочных продуктов

По утверждению Элле Муст, консультанта Valio Eesti, качество молочных продуктов проверяется 430 раз в день, чтобы исключить попадание в них остаточных веществ и гарантировать лучший вкус.

Выступавшая на Дне молока Союза пищевой промышленности Элле Муст дала обзор строгого контроля качества непастеризованного молока в Valio Laeva Meierei. По ее словам, первоначальные задачи лаборанта выполняет уже водитель, который везет сырое молоко из молочной фермы. В его обязанности входит осуществление первых тестов и проверка температуры молока.

”Полученное с каждой фермы сырое молоко оценивается по вкусу, внешнему виду, по запаху. Делается тест на остатки препаратов. Когда сырое молоко запускается в цистерны, мы вновь проверяем температуру молока, а также процент жиров и белков, кислотность. Кроме того, из молочных цистерн берутся новые, еще более точные и чувствительные к остаткам лекарств пробы”, — объяснила Муст.

В случае положительного результата теста и следующего за ним повторного теста начинается более тщательный контроль,. Связываются с фермой, чтобы выяснить происхождение полученного молока и составить дальнейший план действий для устранения проблем с качеством.

”Если выясняется, что в молоке на самом деле есть остатки лекарственных препаратов и качество не совсем такое, каким оно должно быть, то Valio такое молоко точно не примет, и оно пойдет на утилизацию. Кроме того, мы отсылаем сырое молоко назад и тогда, когда у него есть сильный привкус, поскольку и из такого молочного сырья не можем изготовить хороший молочный продукт”, — рассказала Муст.

Если же качество полученного из фермы сырого молока хорошее, то команда заводских работников начинает изготавливать из него различные продукты: питьевое молоко, кефир, йогурты, творог и многое другое. Регулярные дегустации и контроль качества выполняются на протяжении всего производственного цикла, также всегда берутся пробы как с первых, так и с последних упаковок готовой продукции.

Эксперты по качеству следят также за изменением свойств продукта на протяжении всего срока реализации, чтобы предотвратить возможные изменения вкуса и консистенции. По словам Элле Муст, в холодильном шкафу лаборатории Laeva Meierei хранятся тестовые партии всех продуктов. ”В том случае, если от магазина или потребителя поступит жалоба, указывающая на возможную ошибку продукта, то на ее основе мы сможем сделать тщательный последующий контроль”, — рассказала Муст.

По ее словам, команда завода каждое утро пробует продукты, которые отправляются в сети магазинов на продажу, чтобы убедиться, что качество действительно такое, каким оно должно быть. ”Так потребитель может быть уверен, что молоко на его обеденном столе высокого качества и чистое”, — подтвердил консультант Valio.