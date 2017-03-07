Консультант по питанию: нужно привить детям любовь к разноцветным овощам и фруктам

Консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу рекомендует родителям с малых лет учить детей разбираться в разных овощах и фруктах, и легче всего это сделать через игру, значится в пресс-релизе.

”Как известно, по сравнению с другими странами Европы, дети в Эстонии едят меньше всего овощей и фруктов”, — сказала консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу. ”Организм детей быстро развивается, поэтому для них очень важна пища с высокой энергетической ценностью. Овощи и фрукты богаты различными витаминами, минералами и микроэлементами — все это крайне необходимые для здоровья и развития вещества. Потребление овощей и фруктов каждый день помогает детям предотвратить появление лишнего веса, усилить иммунную систему, улучшить пищеварение и положительно повлиять на психическое здоровье. Для того, чтобы получить от овощей и фруктов максимальную пользу, необходимо съедать максимально возможное количество плодов разного цвета. Конечно, в день необходимо потреблять больше, чем пять 100-граммовых порций фруктов и овощей”.

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Катри Мерисалу советует родителям знакомить детей с фруктами и овощами с помощью игр: разные цвета, формы, вкусы — все это для детей новый и увлекательный мир. ”Почему бы не учить детей цветам с помощью овощей и фруктов, объединив тем самым приятное с полезным?

Говорят, что с едой не играют, но я советую как раз обратное. Чем раньше ребенок привыкнет к полезной пище, тем с большей вероятностью овощи и фрукты будут присутствовать в его меню и во взрослом возрасте. Запомните, что главным примером для ребенка являетесь вы, родители!”

Теперь по пятницам во всех Rimi, помимо скидок на фрукты, предлагается и скидка в 15% на овощи. Подробную информацию про ”оздоровительные пятницы” в Rimi можно найти здесь.