Консультант по долгам Терье Ляэтс: у нас стул выбивают из-под самого бедного

«Ох, зачем только все это приняли», — вздыхает консультант по долгам Терье Ляэтс, видящая на своих приемах все больше горя и слез. В последнее время это связано с вступившими 9 января в силу изменениями Закона об исполнительном производстве, которые вызвали большую неразбериху. С Ляэтс побеседовала Маргарита Корнышева, советник Эстонского бюро депутата Европарламента Яны Тоом.

По словам Ляэтс, изменения не появились бы, если бы у нас не было около 91 тысячи человек, от которых судебные исполнители ждут денег, а также примерно 20 тысяч должников перед налоговым департаментом.

”Законодатели и судебные исполнители ссылаются на то, что приближается 2021 год, когда по закону грядет великое погашение долгов. И чтобы за три года взять все, что еще можно, они пообещали, что принесут в госказну 6 млн евро”, — говорит Ляэтс.

- Опишите, пожалуйста, самый впечатляющий момент этих изменений?

Дополнение к закону позволяет удерживать от минимальной зарплаты до 20%, если никак иначе денег не получить. А исполнители толкуют это дополнение так, что удерживать теперь можно со всего — c пособия по трудоспособности, пенсий, больничных и т.д. Единственная сумма, которую судебный исполнитель сегодня трогать не вправе, это 140 евро. То есть прожиточный минимум. И даже в этом случае должник должен написать соответствующее заявление.

Если до 9 января этого года и минимальную зарплату никто трогать не мог, то теперь судебный исполнитель вычитает из нее (как известно, минимальная зарплата нынче 500 евро) 140 евро, а с оставшихся 360-ти хочет удерживать до 20%. Кроме того, судебные исполнители еще и поступают по-разному, каждый толкует закон по-своему, хотя закон, который может лишить человека куска хлеба, все должны понимать одинаково.

Утверждают, что денег у людей хватает, у них есть свои фирмы, они показывают только минимальную зарплату. Однако никто не думает о бедных людях, которые со своими долгами действительно просто пропадают. С тем, что штрафы будут выписывать в соответствии с доходом, согласиться можно, но с тем, что стул выбивают из-под самого бедного, согласиться нельзя. Очень неудачные изменения закона, на мой взгляд. Эстонский союз консультантов по долгам непременно напишет об этом в Министерство юстиции и канцлеру права.

- Многие должники по-прежнему рассчитывают на истечение срока давности. Что надо знать об этом?

В зависимости от долга. Люди зачастую не делают разницы, называя все долговые требования штрафами. Требование по штрафу (на основании штрафов, назначенных полицией, МУПО) действует 4 года с момента открытия судебным исполнителем дела о взыскании. А, к примеру, срок давности по взысканию судебных издержек — 3, 5, 7 лет со дня открытия дела о взыскании. Требования налоговиков в силе 7 лет. И, наконец, требования по гражданскому иску — все, что должно быть взыскано по решению суда, а также требования инкассо- и других фирм. Для тех, чьи дела по взысканию долгов открыты до 2011 года, отсчет срока давности начался заново в 2011 году, и требования действуют до 2021 года. Требования по тем делам, что поступили к судебному исполнителю с 2011 года, действуют 10 лет.

Отдельную группу формируют требования по алиментам. Надо признать, что гайки таким должникам закрутили основательно. Если судебный исполнитель направит ходатайство в суд, последний может приостановить действие водительских прав, разрешения на оружие. Если отец или мать не платят алименты, то взыскание можно обратить и на дедушку-бабушку. И еще: Министерство юстиции планирует добиться того, чтобы сделать недействительным проездной документ должника по алиментам — паспорт.

Могу привести пример из собственной практики. Однажды я написала суду, чтобы тот не приостанавливал действие водительских прав, поскольку человек должен ездить в Хаапсалу на восстановительное лечение. Пришел ответ: в Эстонии отменно организован общественный транспорт, права и не нужны, а ребенок не должен ждать с пустым желудком, когда папа поправит свое здоровье и рабочее место своей мечты добудет.

- А у этих сумм, что добавляются к основному долговомутребованию, какой-то предел вообще имеется?

Нет, если человек сам активно за свои права не борется. Я видела решение суда, в котором долг в 3000 крон преобразился в 100 тысяч. Сейчас это 6400 евро. Так что, если не платишь, то из 100 евро вполне может вырасти задолженность до 6400 евро.

Предписания Пярнуского уездного суда, касающиеся долгов, для должников обычно — полнейший ребус. Люди не понимают, почему эти предписания поступают именно из Пярну. Мне известны случаи, когда подобное предписание просто выбросили в мусорное ведро, так как подумали, что оно было прислано ошибочно.

- Объясните, как во всем этом ориентироваться.

Как известно, у нас трехступенчатый суд: уездный, окружной и Государственный. А в Хаапсалуском доме суда Пярнуского уездного суда открыли отдел по взысканию долгов, и теперь это такое место, откуда посредством э-судебного решения можно без особых проблем взыскивать долги. В этот суд не приглашают. Должник получает бумаги, и самой легкой добычей для этого отдела его долг становится тогда, когда он не отвечает. В большинстве случаев так и есть. Если так называмый истец требует, а ответчик молчит, суд взыскивает ту сумму, которую кредитор требует. Выносится заочное решение, долг взыскивают и отдают в производство судебному исполнителю. Когда же должник с решением не согласен и отвечает, дело уходит в уездный суд, где должника выслушают и, возможно, найдут какое-то новое решение.

Первое, что надо сделать тем, кто получает бумагу из Хаапсалуского дома суда Пярнуского уездного суда, это дать ее на перевод (если не владеют эстонским языком) и в течение 15 дней (для работающих за границей — в течение 30 дней) со дня получения письма ответить отделу по взысканию долгов.

- Народ уезжает, ищет работу за границей. Это связано и с долговым бременем?

У нас вроде бы нет безработицы. Но и зарплат нет. Мне приходилось видеть трудовые договоры, в которых в качестве заработной платы отмечены 250 евро. Ну, о какой нормальной жизни можно говорить!

В результате нашего большого хаоса люди и не станут работать официально. Сегодня приступишь — завтра же судебный исполнитель пришлет работодателю письмо о взыскании твоего долга. Трудиться по-черному намного спокойнее. И взгляните на цены, на коммунальные расходы — зачем ему работать официально? Станет работать по-черному, местное самоуправление компенсирует расходы на квартплату, он будет получать свои 140 евро и сможет еще где-то подхалтурить. Такова сейчас логика должника. И ее можно понять.

А тем, кто состоит на учете в качестве безработных, стоит запомнить, что для каждого такого человека предусмотрено по 6 часов консультаций по долгам. Ходатайствовать об этом надо у консультанта Кассы по безработице.