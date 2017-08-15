Конституционный суд ФРГ ставит под сомнение политику Европейского центробанка

Конституционный суд ФРГ обратился к Суду ЕС с просьбой проверить, не нарушает ли программа ЕЦБ по скупке облигаций стран Евросоюза запрет на пополнение госбюджетов.

Федеральный конституционный суд Германии ставит под сомнение правомочность антикризисной программы Европейского центробанка (ЕЦБ). После поступления в высшую судебную инстанцию ФРГ многочисленных исков, направленных против скупки регулятором гособлигаций ряда стран Евросоюза на триллионы евро, КС обратился в Суд ЕС с просьбой вынести решение в ускоренном порядке, говорится в сообщении, распространенном в Карлсруэ во вторник, 15 августа.



С точки зрения Федерального конституционного суда, имеются веские основания полагать, что, скупая облигации государственных займов, ЕЦБ противоправно участвует в пополнении государственных бюджетов стран ЕС.



Слово за Судом ЕС



Поскольку речь идет о европейском праве, вначале свое решение должен вынести Суд Евросоюза. Судьям в Люксембурге предстоит определить, выходят ли эти действия за рамки мандата ЕЦБ, а также на каких условиях и в каком объеме центробанк может скупать гособлигации. И лишь затем свое решение будет принимать КС ФРГ. В крайнем случае, он может запретить Немецкому федеральному банку участвовать в скупке облигаций.

По мнению критиков, ЕЦБ под руководством итальянца Марио Драги выходит за рамки своих полномочий, нарушает компетенции национальных минфинов стран ЕС и занимается запрещенным финансированием госбюджетов отдельных государств.