Конкурс на строительство нового здания Академии МВД в Таллинне выиграло архитектурное бюро Arhitekt11

”Что касается технического исполнения. С южной стороны здание от яркого солнца защищают бетонные стены с легким наклоном. Западную и восточную стороны мы сделали ”открытыми”, т.е. стеклянными, именно оттуда поступает много света. Два материала — бетон и стекло — как инь и ян в концепции здания Академии”. По словам главного архитектора, самым сложным в техническом исполнении было сделать места соединения стекла и бетона максимально тонкими и незаметными.
При создании данного здания, архитекторы учитывали одноэтажную, спокойную и размеренную архитектуру района Пирита. Учебное заведение лаконично вписывается в архитектуру и ландшафт района. Максимальная высота строения — три этажа. Ультрасовременное здание Академии окружено, бережно сохраненными десятилетними деревьями.
На площади 13000 кв. метров разместилось множество помещений с разными функциями — аудитории, библиотека, несколько спортивных залов, стрелковый тир, студенческая столовая. В новом здании, проектом предусмотрены и необычные учебные помещения — например, лаборатории криминалистики и пожарной безопасности, макет погранпункта и помещение, в котором воспроизведены тюремные условия. Здесь будущие полицейские, таможенники и другие специалисты правоохранительных органов смогут проходить практическую подготовку.
Строительные работы обошлись в сумму чуть больше 17 млн. евро. Вместе с оборудованием, спортивными элементами и мебелью, стоимость здания составила около 19 млн евро. Большая часть этой суммы получена из фонда Европейского союза Astra.
Здание Академии возведено в кратчайшие сроки строительной фирмой Nordecon. В ноябре 2017 года при участии тогдашнего ректора Академии Катри Райк был заложен краеугольный камень в строительство новой Академии МВД и уже 22 февраля 2019 состоится его торжественное открытие.