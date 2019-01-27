27.01.2019, 15:40

Конкурс на строительство нового здания Академии МВД в Таллинне выиграло архитектурное бюро Arhitekt11

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Конкурс на строительство нового здания Академии МВД в Таллинне выиграло архитектурное бюро Arhitekt11
Arhitekt11

В 2016 году архитектурное бюро Arhitekt11 выиграло международный конкурс на строительство нового здания Академии МВД в Таллинне. Официальное название, представленного на конкурс проекта „Faalanks“.

В основу архитектурной концепции нового здания ее создатели положили ”фалангу”. Так называлась тактика защиты в древнеримской армии. Также ”Фаланстер” это — дворец особого типа, являющийся центром жизни самодостаточной коммуны”. Ведь Академия МВД объединяет несколько колледжей и институт.

Авторами амбициозного проекта являются: Ээро Эндъярв, Яанар Тоомэссо, Катрин Ваннас, Ханнелоре Кяярамэйс, Иллимар Труверк, Эдгар Кааре, Маарья Варкки.

”Приступая к поиску идеи для нового здания Академии, мы учитывали, что создаем учебное заведение не для военных, а для людей, чья профессия связана с гражданской безопасностью, — говорит главный архитектор Arhitekt11 Иллимр Труверк. — Мы думали о том, что в этом здании будут получать образование люди, долг которых обеспечивать нашу с вами безопасность в повседневной, мирной жизни. Они должны быть честными, мудрыми, сильными и в то же время максимально открытыми всему народу и государству. Рассуждая всей командой над темой безопасности, мы приняли решение в основу философской идеи будущего здания положить щит. Именно щит одна из древних форм защиты. Ведь призвание полицейских — защищать нас, быть нашим щитом! Щит символизирующий защиту, в созданном нами здании, это — бетонные стены. В то же время защита людей в мирной жизни должна быть прозрачной. Поэтому второй, основополагающий строительный материал, в нашем здании — стекло. Нашей главной задачей при создании здания Академии было показать, как твердый бетон и легкое прозрачное стекло могут сосуществовать. Твердость и прозрачность для нас и есть символы профессии полицейского и других правоохранителей”.

”Что касается технического исполнения. С южной стороны здание от яркого солнца защищают бетонные стены с легким наклоном. Западную и восточную стороны мы сделали ”открытыми”, т.е. стеклянными, именно оттуда поступает много света. Два материала — бетон и стекло — как инь и ян в концепции здания Академии”. По словам главного архитектора, самым сложным в техническом исполнении было сделать места соединения стекла и бетона максимально тонкими и незаметными.

При создании данного здания, архитекторы учитывали одноэтажную, спокойную и размеренную архитектуру района Пирита. Учебное заведение лаконично вписывается в архитектуру и ландшафт района. Максимальная высота строения — три этажа. Ультрасовременное здание Академии окружено, бережно сохраненными десятилетними деревьями.

На площади 13000 кв. метров разместилось множество помещений с разными функциями — аудитории, библиотека, несколько спортивных залов, стрелковый тир, студенческая столовая. В новом здании, проектом предусмотрены и необычные учебные помещения — например, лаборатории криминалистики и пожарной безопасности, макет погранпункта и помещение, в котором воспроизведены тюремные условия. Здесь будущие полицейские, таможенники и другие специалисты правоохранительных органов смогут проходить практическую подготовку.

Строительные работы обошлись в сумму чуть больше 17 млн. евро. Вместе с оборудованием, спортивными элементами и мебелью, стоимость здания составила около 19 млн евро. Большая часть этой суммы получена из фонда Европейского союза Astra.

Здание Академии возведено в кратчайшие сроки строительной фирмой Nordecon. В ноябре 2017 года при участии тогдашнего ректора Академии Катри Райк был заложен краеугольный камень в строительство новой Академии МВД и уже 22 февраля 2019 состоится его торжественное открытие.

Читайте также: