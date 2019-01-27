Конкурс на строительство нового здания Академии МВД в Таллинне выиграло архитектурное бюро Arhitekt11

В основу архитектурной концепции нового здания ее создатели положили ”фалангу”. Так называлась тактика защиты в древнеримской армии. Также ”Фаланстер” это — дворец особого типа, являющийся центром жизни самодостаточной коммуны”. Ведь Академия МВД объединяет несколько колледжей и институт.

Авторами амбициозного проекта являются: Ээро Эндъярв, Яанар Тоомэссо, Катрин Ваннас, Ханнелоре Кяярамэйс, Иллимар Труверк, Эдгар Кааре, Маарья Варкки.

”Приступая к поиску идеи для нового здания Академии, мы учитывали, что создаем учебное заведение не для военных, а для людей, чья профессия связана с гражданской безопасностью, — говорит главный архитектор Arhitekt11 Иллимр Труверк. — Мы думали о том, что в этом здании будут получать образование люди, долг которых обеспечивать нашу с вами безопасность в повседневной, мирной жизни. Они должны быть честными, мудрыми, сильными и в то же время максимально открытыми всему народу и государству. Рассуждая всей командой над темой безопасности, мы приняли решение в основу философской идеи будущего здания положить щит. Именно щит одна из древних форм защиты. Ведь призвание полицейских — защищать нас, быть нашим щитом! Щит символизирующий защиту, в созданном нами здании, это — бетонные стены. В то же время защита людей в мирной жизни должна быть прозрачной. Поэтому второй, основополагающий строительный материал, в нашем здании — стекло. Нашей главной задачей при создании здания Академии было показать, как твердый бетон и легкое прозрачное стекло могут сосуществовать. Твердость и прозрачность для нас и есть символы профессии полицейского и других правоохранителей”.