Конкурс на поставку новой формы полиции: споры, отсутствие решений и шаг назад

В Департаменте полиции и погранохраны по-прежнему продолжается конкурс на поставку новой формы. Департамент объявил победителем финскую фирму Image Wear, но эстонский коллективный подрядчик оспорил это решение. Комиссия по оспариванию тендеров дала право всем подрядчикам, что означает, что департамент вынужден заново с самого начала оценивать предложения обеих сторон, пишет Ärileht.

В конце марта Департамент полиции и погранохраны выбрал победителем конкурса на поставку формы Image Wear AS, однако, конкурент — коллективный подрядчик из шести эстонских предприятий — оспорил это решение. По оценке комиссии, спор обоснован, что сделало решение в пользу Image Wear AS недействительным.

Коллективный подрядчик оспорил поставку и второй раз и по иной причине. Кончилось все тем, что 22 мая полиция сама осознала свою ошибку и сама признала недействительным решение, которое эстонский коллективный подрядчик оспаривал в комиссии.

Пять фирм, составляющих коллективного подрядчика, занимаются текстилем и одеждой, одна — логистикой.

Таким образом, сейчас ситуация следующая: предложение эстонского коллективного подрядчика признано соответствующим, подходит ли предложение Image Wear — решения нет.

Напомним, что в ноябре 2015 года Министерство внутренних дел выявило в организации конкурса на пошив новой формы серьезные ошибки. В то же время иностранного эксперта, который бы при этом знал что-либо о производстве формы, в комиссии Департамента полиции и погранохраны (PPA) до сих пор нет, передает Ärileht.

Аудит Министерства внутренних дел об организованном РРА конкурсе на пошив новой формы выявил в его организации серьезные ошибки. Так как разработка новой формы и договор на сумму 9,5 млн евро сроком на шесть лет являются одним из самых больших конкурсов в истории департамента, система должна работать крайне точно и следовать Закону о государственных закупах.

Участники конкурса и аудиторы считают, что это не так. Один из пунктов конкурса начинают во время данного процесса править уже в третий раз. PPA более-менее признает ошибки и объясняет все тем, что до этого в Эстонии не проводились конкурсы о производстве формы такого масштаба. ”Аудит — хороший учебный материал”, — заявил заместитель генерального директора PPA Тауно Туйск.

Сначала под критику попал конкурс на разработку формы. Согласно полученным из PPA данным, выигравшая конкурс в 7500 евро фирма A la Carte Uniforms представила дополнительные счета за тестирование образцов и т.д. на сумму 30 000 евро. На самом деле сумма еще больше: уже оплачены дополнительные счета на 55 000 евро и еще не представлены (и не оплачены) счета суммой более 13 000 евро.